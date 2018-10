Google on antanut potkut 48 työntekijälle häirintäsyytösten takia

Teknologiajätti Google kertoo antaneensa viimeisen kahden vuoden aikana potkut 48 työntekijälle seksuaalisen ahdistelun syytösten takia. Potkut saaneista 13 on ollut johtavissa asemissa.

Googlen mukaan yhtiö on koventanut linjaansa sopimatonta käytöstä kohtaan.

Google kertoi potkuista sen jälkeen, kun New York Times oli uutisoinut Andy Rubinin saaneen Googlelta 90 miljoonan dollarin arvoisen erorahan. Android-käyttöjärjestelmän kehittänyttä Rubinia oli syytetty sopimattomasta käytöksestä. Lehden mukaan Google oli peitellyt muita seksuaalista häirintää koskevia syytöksiä yhtiössä.

– Viime vuosina olemme tehneet useita muutoksia, mukaan lukien koventaneet linjaamme johtavassa asemassa olevien ihmisten epäasiallista käytöstä kohtaan, sanoi Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai tiedotteessa.

Pichain mukaan jokainen valitus seksuaalisesta häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä tutkitaan ja ne myös johtavat toimenpiteisiin. Pichai sanoo, että viimeisen kahden vuoden aikana potkut saaneet eivät ole saaneet ”eropakettia”.

Andy Rubin jätti Googlen jo vuonna 2014. Hänen tiedottajansa kiistää häirintäsyytökset ja sanoo Rubinin jättäneen Googlen omasta tahdostaan. New York Timesin mukaan Rubin oli yksi kolmesta Googlen johtajasta, joita yhtiö suojeli epäasiallista käytöstä koskevien syytösten jälkeen.

https://www.nytimes.com/2018/10/25/technology/google-sexual-harassment-andy-rubin.html

STT

Kuvat: