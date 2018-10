HBL: Kaikki käännytykset Irakiin keskeytetty

Poliisi on keskeyttänyt kaikki käännytykset Irakiin, kertoo Hufvudstadsbladet. Lehden mukaan viimeiset käännytykset tehtiin lokakuun alussa, jonka jälkeen ne ovat olleet katkolla.

Syy on se, että Irak on kieltäytynyt ottamasta vastaan pakolla käännytettyjä ihmisiä, kertoo Poliisihallitus. Myös käännytykset Afganistaniin on keskeytetty, mutta niiden määrä on alun perinkin ollut Irakiin käännyttämisiä vähäisempi.

Lehden mukaan tammi-syyskuussa Irakiin käännytettiin 128 irakilaista.

Maahanmuuttoviraston uusimpien linjausten mukaan Afganistaniin ja Irakiin voi palauttaa, tosin Afganistanissa on alueellisia rajoituksia.

Poliisihallituksen mukaan säilöönotetut ja käännytystä odottaneet tullaan todennäköisesti päästämään vapaaksi, Hufvudstadsbladet kertoo. Sisäministeriön maahanmuutto-osaston mukaan neuvottelut Irakin hallinnon kanssa jatkuvat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden irakilaisten pakkopalauttamisesta.

https://www.hbl.fi/artikel/polisen-har-avbrutit-alla-avvisningar-till-irak-ocksa-avvisningarna-till-afghanistan-ligger-pa-is/

STT

