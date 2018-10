Helsinki-Vantaan turvatarkastuksissa voi olla ruuhkaa ulosmarssin takia – taustalla työntekijän irtisanominen

Helsinki-Vantaan lentoasemalla voi tänään olla ruuhkaa turvatarkastuksissa ulosmarssin takia, varoittaaFinavia. Finavia kertoo saaneensa tiedon, että Airpron IAU:hun kuuluva turvatarkastushenkilökunta marssisi tänään ulos Helsinki-Vantaalla kello 12-16.30.

Ulosmarssiin osallistui alle kymmenen työntekijää, Airpron toimitusjohtaja Janne Hattula kertoo STT:lle.

– Viisi henkilöä puuttuu tällä hetkellä, mikä tarkoittaa yhtä linjastoa, Hattula sanoi kahden aikaan iltapäivällä, kun osalta ulosmarssijoista oli työvuoro jo päättynyt.

Airprosta kerrotaan, että vaje saattaa kasvaa, jos myöhempiin työvuoroihin tulevat eivät tule paikalle.

– Mitään välittömiä isoja vaikutuksia ei ole tullut. Myös esimiesvoimin on voitu paikata vajeita, Hattula sanoo.

Helsinki-Vantaan lentokentän turvatarkastuksista vastaa myös muita palveluntoimittajia kuin Airpro, joten vajetta on voitu korjata myös muiden yritysten avulla.

Matkustajille on tiedotettu tilanteesta, jotta henkilöstövaje ei tulisi yllätyksenä, kertoo Hattula.

Finavia on kehottanut niitä matkustajia, joiden lento lähtee kello 14:n ja kello 18:n välillä, saapumaan kentälle ajoissa.

Taustalla työntekijän irtisanominen

Ulosmarssissa on kyse viimeviikkoisesta irtisanomisesta, kertoo Airpron toimitusjohtaja Hattula. Ilta-Sanomien mukaan irtisanomisen taustalla olisi kiista Roosa nauhan kiinnittämisestä työasuun. Työntekijä oli saanut varoituksen asiasta, mutta ei ollut lopettanut nauhan käyttöä.

Roosa nauha – keräys on Syöpäsäätiön kampanja, jolla kerätään varoja suomalaiseen syöpätutkimukseen.

STT

Kuvat: