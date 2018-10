Huonosta ajokelistä varoitetaan paikoin, varovaisuuteen kehotetaan kuitenkin lähes koko maassa

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä osassa Suomea. Varoitus on annettu Satakuntaan, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan.

– Satakunnassa on sadellut vettä ja osin räntääkin. Ainakin aluksi teille kerääntyi loskaa, mutta isommilla teillä se ei näytä enää olevan vaarana vaan enemmänkin tienpintojen jäätyminen. Pienemmillä teillä voi vielä esiintyä loskaa, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Pohjanmaalla tienpinnat voivat olla liukkaita. Karusto kuitenkin kehottaa varovaisuuteen aamuliikenteessä myös muualla Suomessa.

– Eteläisimmissä maakunnissa on ollut normaali vesikeli, niissä ei siinä mielessä ole huolta.

Karuston mukaan Satakunnassa ja mahdollisesti myös Pirkanmaalla voi sataa räntää aamun aikana. Suurin osa sateista tulee kuitenkin vetenä.

– Sateiden pitäisi heiketä päivän mittaan lounaassa, ja iltapäivällä siellä on poutaa. Tienpinnat sulavat lämpötilan noustessa päivällä ja sitten on taas normaali keli.

Etelässä sadekuuroja

Suuressa osassa maata päivää vietetään poutaisessa ja pilvisessä säässä, lukuun ottamatta maan eteläosaa ja osaa Lappia.

– Etelässä saadaan päivän mittaan hajanaisia sadekuuroja ja Lapissa Saariselän-Inarin alueella voidaan saada lumikuuroja, Karusto sanoo.

Etelä-Suomessa lämpötilat liikkuvat päivällä 5-6 asteessa. Maan keskiosassa päästään noin neljään asteeseen. Länsirannikolla elohopea voi kohota kuuteen asteeseen, kun taas Kainuun ja Oulun korkeudella päästään vain noin kolmeen lämpöasteeseen. Suuressa osassa Lappia on koko päivän muutama pakkasaste.

STT

Kuvat: