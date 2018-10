Hurrikaani Willa on saavuttanut Meksikon rannikon

Hurrikaani Willa on saavuttanut Meksikon Tyynenmeren-puoleisen rannikon, kertoo maan kansallinen meteorologian laitos. Hurrikaani on tuonut mukanaan voimakkaita tuulia, rankkasateita ja myrskytulvia, joita säätieteilijät kuvailevat erittäin vaarallisiksi.

Myrskyn silmä on meteorologian laitoksen mukaan rannikolla lähellä Escuinapan kaupunkia, jossa asuu noin 30 00 ihmistä. Meksikon armeija on lähettänyt alueelle joukkoja auttamaan vahinkojen torjunnassa.

Willa luokiteltiin vielä maanantaina viitosluokan hurrikaaniksi, mutta luokitusta laskettiin parilla pykälällä myrskyn lähestyessä rannikkoa. Säätieteilijöiden mukaan sillä on yhä voimaa aiheuttaa hengenvaarallisia tulvia ja maanvyöryjä.

Jaliscon, Nayaritin ja Sinaloan osavaltiot sulkivat kaikki koulunsa jo maanantaina valmistautuessaan myrskyyn. Yli 4 200 ihmistä on evakuoitu tilapäisiin suojiin suurimmassa vaarassa olevilta alueilta. Joukossa on myös rannikolla lomailevia turisteja.

Rannikolla asukkaat ovat peittäneet talojensa ikkunoita vanerilla ja hamstranneet ruokaa ja muita tarvikkeita kaupoista. Esimerkiksi Mazatlanissa rantahotellit olivat pääosin tyhjiä, ja työntekijät suojasivat rakennuksia vanerilla ja rakentelivat hiekkasäkeistä muureja tulvavesiä torjumaan.

Myrskyn seurauksena vettä on tulossa 15-30 senttimetriä osissa Sinaloaa, Nayaritia ja Jaliscoa. Paikoin sademäärä saattaa olla jopa 45 senttimetriä.

STT

Kuvat: