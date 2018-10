Jokerit on voittovireessä Tallinnan-peliensä edellä

Jokerit venytti pisteputkensa kuuden pelin mittaiseksi KHL-jääkiekkoliigassa, kun se löi kotikaukalossaan Riian Dinamon 7-3. Seuraavaksi helsinkiläisjoukkue matkaa kotipelinsä Viroon, sillä se kohtaa Tallinnassa perjantaina Moskovan Spartakin ja sunnuntaina Severstal Tsherepovetsin.

– Viime viikolla laskimme, että noin 3 000 suomalaisten matkaa oli myyty. Perjantain ottelu on myyty melkein loppuun. Sunnuntain päiväpeliin on reilusti tilaa – kohtuuhintaan, Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen markkinoi Viasatin tv-lähetyksessä.

Jokerien Tallinnan ottelut pelataan Tondiraban hallissa, joka vetää lehtereilleen jääkiekkopeleissä noin 5 500 katsojaa. Samassa areenassa suomalaisista debytoivat viime tammikuussa liigaottelussa HPK ja Pelicans.

Jokerien ohjelmaan sisältyy myös seuran 51-vuotissyntymäpäivien juhlintaa välipäivänä lauantaina.

– En ole vielä uhrannut hirveästi ajatuksia sille (pelimatkalle). Kuulemma halli on hieno ja tapahtuma erikoinen, Jokerien kapteeni Sami Lepistö kertoi.

Tulokas Wärn pelaa Tallinnassa

Maanantaina Jokerit sai Dinamosta sitkeän vastuksen. Latvialaisjoukkue karkasi kahdesti maalin päähän, mutta jälleen Jokerit ylsi väkevän tehokkaaseen toiseen erään. Kotijoukkue käänsi 1-2-tilanteen erän lopulla 3-2-johdoksi.

– Oli aika iso juttu, että saatiin ne kaksi maalia siihen, Lepistö myönsi.

Lepistö kokosi taistosta tehopisteet 0+4, Sakari Manninen 2+2. Yhteensä Jokerit on tehnyt 74 maalia pelaamissaan 19 ottelussa, eniten KHL:ssä.

– Tuossa oli hetken kuiva kausi, joten siinä mielessä oli kiva saatiin onnistumisia ylivoimalla, Lepistö naureskeli.

Jokerien kanssa viime viikolla loppukaudesta sopimuksen tehnyt hyökkääjä Max Wärn ei pelannut Dinamoa vastaan.

– Pelilupa ei ollut kunnossa. Tavoite on, että hän pelaa Tallinnassa, Jokerien päävalmentaja Lauri Marjamäki paljasti.

STT

Kuvat: