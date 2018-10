Juko: Ulkoministeriössä kymmeniä häirintätapauksia, useita ei ole selvitetty – ”salassa pidettävää”, vastasi ministeriö STT:n tietopyyntöön aiemmin

Ulkoministeriössä on tehty kymmeniä ilmoituksia häirinnästä, mutta suurta osaa ei ole lähdetty selvittämään asianmukaisesti, kertoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Sen sijaan työnantaja on Jukon mukaan arvostellut henkilöstön edustajia, jotka ovat pyytäneet asioiden selvittämistä.

STT pyysi aiemmin lokakuussa tietoa häirintätapauksista ulkoasianhallinnon edustustoissa. Ministeriö ei luovuttanut asiakirjoja niiden salaisuuteen vedoten. Yleisellä tasolla ministeriö kertoi, että keskusteluja aiheesta on käyty. Lisäksi se vahvisti yhden ilmoituksen, joka koskee edustuston päällikön epäasiallista käytöstä.

STT