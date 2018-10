Juko: Ulkoministeriössä kymmeniä häirintätapauksia, useita ei ole selvitetty – UM:n ministerit teettävät asiasta riippumattoman selvityksen

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) teettävät ulkoministeriön häirintätapausten hoitamisesta riippumattoman selvityksen.

Ministerit sanovat selvityksen olevan tarpeen, koska työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä näyttää olevan erimielisyyksiä siitä, miten häirintätapauksia ulkoministeriössä hoidetaan.

– Ministereinä haluamme, että ulkoministeriössä vallitsee kaikkia työyhteisön jäseniä kunnioittava ilmapiiri. Olemme tukeneet tämän tavoitteen toteutumista osallistumalla tänä keväänä Työelämä 2020 – Häirinnästä vapaa työpaikka -kampanjaan. Jokaisen tulee voida tehdä työtään ilman fyysisen tai henkisen väkivallan uhkaa sekä olla ylpeä työstään ilman häirintää tai vähättelyä, ministerit sanovat tiedotteessa.

Soinin ja Virolaisen mielestä hyvän työilmapiirin edistäminen on koko työyhteisön vastuulla.

– Erityisesti johdolla on tärkeä rooli ja vastuu tasa-arvoisen ja turvallisen työympäristön luomisessa.

Juko: Kymmeniä ilmoituksia häirinnästä

Ulkoministeriössä on tehty kymmeniä ilmoituksia häirinnästä, mutta suurta osaa ei ole lähdetty selvittämään asianmukaisesti, kertoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko. Sen sijaan työnantaja on Jukon mukaan arvostellut henkilöstön edustajia, jotka ovat pyytäneet asioiden selvittämistä.

Juko kertoo yrittäneensä ottaa tapauksia käsittelyyn useita kertoja.

– Ministeriön työnantajaedustajat eivät ole suhtautuneet esityksiin myönteisesti, vaan ovat päinvastoin pyrkineet välttelemään asiaa, tiedotteessa sanotaan.

Keväällä työnantajaedustajat suoranaisesti arvostelivat henkilöstöyhdistyksiä ja henkilöstön edustajia sekä pyrkivät kiistämään heidän toimivaltansa häirintätapausten käsittelyssä, Juko sanoo tiedotteessaan.

Ylen mukaan yksi tapaus liittyy seksuaaliseen häirintään.

– Tämä tapaus pitäisi saada päätökseen, kuten muutkin avoimet tapaukset. Niitä ei pitäisi lakaista maton alle ja vähätellä, sanoo Ylelle pääluottamusmies Kari Lehtonen.

Ulkoministeriö ei ole vielä vastannut STT:n kommenttipyyntöön.

Ministeriö hylkäsi STT:n tietopyynnön salaisuuteen vedoten

STT pyysi aiemmin lokakuussa tietoa häirintätapauksista ulkoasianhallinnon edustustoissa. Ministeriö ei luovuttanut asiakirjoja niiden salaisuuteen vedoten. Yleisellä tasolla ministeriö kertoi, että keskusteluja aiheesta on käyty. Lisäksi se vahvisti yhden ilmoituksen, joka koskee edustuston päällikön epäasiallista käytöstä.

– Ulkoministeriö tulkitsee tietopyynnön koskevan ministeriön johdolle tulleita viestejä, joissa pyydetään selvittämään edustuston päälliköihin liittyviä epäasiallisen käytöksen kokemuksia. Tällaisia viestejä on mainitulla aikavälillä tullut yksi.

Ministeriö sanoi vastauksessaan katsovansa, että ilmoitus ja sitä koskevat asiakirjat koskevat viranomaisen sisäistä työskentelyä eikä niihin sovelleta julkisuuslakia.

– Tiedot ovat yksityistä koskevia, joten ministeriö on velvollinen suojaamaan tietojen luottamuksellisuuden, vastauksessa sanotaan.

