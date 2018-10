Kaj Franck -muotoilupalkinnon saa Tapio Anttila

Sisustusarkkitehti, muotoilija Tapio Anttila (s. 1962) on tämänvuotisen Kaj Franck -muotoilupalkinnon saaja.

Anttila on toiminut urallaan suunnittelijana isossa yrityksessä ja yrittäjänä omassa toimistossaan. Hän on suunnitellut niin julkisten tilojen kalusteita kuin kodin esineitä.

Palkintoraadin mukaan leimaa antavia piirteitä Anttilan koko uralle ovat syvä yhteistyö tuotekehityksen kanssa, toimivat rakenteelliset ratkaisut ja varma, oma muotokieli. Raati kehuu, että Anttilan suunnittelemissa tuotteissa on oivaltavia toiminnallisuuksia ja erinomainen ergonomia. Omassa yrityksessään hän on onnistunut rakentamaan kokonaisvaltaisen brändin, joka tuoteportfolioltaan ja identiteetiltään on raikas ja erottuva.

Design Forum Finlandin jakama ja Suomen Messusäätiön rahoittama palkinto on 10 000 euroa. Anttilan palkintonäyttely tulee esille Designmuseoon.

STT

Kuvat: