Kirjailija Katja Kettu kertoo joutuneensa sairaalaan – esiintymiset kirjamessuilla peruttu

Kirjailija Katja Kettu on perunut kaikki esiintymisensä tänä viikonloppuna järjestettävillä Helsingin kirjamessuilla. Kettu kertoo Facebookissa joutuneensa alkuviikosta sairaalaan.

– Viikon kestänyt ankara päänsärky kulminoitui tiistaina siihen, että kirjaimet ja sanat menivät yhtäkkiä ihan mukkelismakkelis suussa ja tekstiviesteissä, Kettu kirjoittaa.

Kirjailijan mukaan ystävät ja perhe ihmettelivät hänen ”tavallistakin erikoisempaa ilmaisua”, minkä ansiosta hän päätyi sairaalaan. Kettu jatkaa, että ”tukokset ja tulehdukset päässä ovat hoidossa nyt”.

– Lääkäri oli kuitenkin tiukka sanoissaan. Jos haluaa lisää vuosia ja kirjoja kirjoitella, pitää nyt olla ehdottomasti levossa hetki.

Ketun uusin romaani ilmestyi tässä kuussa. Hänet tunnetaan erityisesti vuonna 2011 ilmestyneestä romaanista Kätilö, josta on tehty myös samanniminen elokuva.

Ketun Facebook-päivityksestä kertoi ensimmäisenä Me Naiset.

https://www.facebook.com/katja.kettu

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/katja-kettu-40-joutui-sairaalaan-syyna-sekavat-sanat-suussa-ja

STT