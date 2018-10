Kolmannes asuntolainoista on ensiasuntoa varten

Kolmannes asuntolainoista myönnetään tällä hetkellä ensiasuntoa varten, Osuuspankista ja Nordeasta kerrotaan.

Tilastokeskuksen mukaan ensiasunnon ostajien keski-ikä on tällä hetkellä noin 28-29 vuotta. Kymmenessä vuodessa keski-ikä on noussut vuodella.

Osuuspankissa lainanhakijat ovat usein laskeneet jo etukäteen, minkä kokoisen lainan he haluavat ja minkälaisia lainakustannuksia he pystyvät hoitamaan.

– Toki joskus lainaneuvotteluissa päädymme suosittelemaan asiakkaalle pienempää lainaa varmistaaksemme asiakkaan lainanmaksukykyä, Osuuspankin pankkitoiminnan tuotteista ja palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie toteaa.

Christien mukaan myös lainatarjousta pyydetään nykyään yhä aikaisemmassa vaiheessa – lainatarjous auttaa ihmistä miettimään, minkälaiseen asuntoon hänellä voisi olla varaa, mikä taas auttaa asunnon etsimisessä.

– Tällöin todellinen lainan määrä ei ainakaan tule yllätyksenä.

Christie kertoo, että viime vuonna noin 40 prosenttia ensiasunnon ostajista oli yhden hengen talouksia ja noin 60 prosenttia asunnoista ostettiin toisen henkilön kanssa.

Hintahaarukka useimmiten 150 000-200 000 euroa

Huoneistomarkkinoiden kiinteistönvälittäjän Arto Kosken mukaan ensiasuntojen hinnat ovat nousseet. Ne osuvat nyt keskimäärin 150 000-200 000 euron hintahaarukkaan. Eniten ostetaan kerrostalo- ja rivitalo-osakkeita.

– Omakotitalot ovat harvinaisia ensiasuntoja erityisesti nuorten keskuudessa. Nuoret eivät myöskään osta enää samalla tavalla remontointia vaativia kohteita, Koski kertoo.

Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla ensiasunnon keskimääräinen hinta on noin 3 600 euroa neliöltä, kun taas muualla Suomessa vastaava neliöhinta on noin 1 900 euroa.

STT

Kuvat: