Lännen Media: Puolustusvoimat laittamassa lisää rahaa hyppypanoksiin

Puolustusvoimat on hankkimassa 600 000 euron arvoisen koe-erän hyppypanoksesta, kirjoittaa Lännen Media. Lopullista päätöstä hyppypanoksen ostamisesta Puolustusvoimien käyttöön ei ole vielä tehty.

Lännen Median mukaan hankinnan tekee todennäköisesti Puolustusvoimien logistiikkalaitos, ja se rahoitetaan lisämäärärahasta. Hyppypanokset hankitaan helsinkiläiseltä Leijona Instituutti -yhtiöltä.

Kyseessä on Maavoimille kaavailtu kauko-ohjattava räjähde, joka ponkaisee laukaisun jälkeen ilmaan ja ampuu alaspäin teräs- tai volframikuulia. Ensimmäinen hyppypanokseen liittyvä tilaus tehtiin Puolustusvoimissa syksyllä 2017. Tuolloin puolustushallinnon aloitteesta hankittiin hyppypanoksen testausta 400 000 eurolla niin ikään Leijona Instituutilta.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos ei kommentoi testauksen tuloksia, koska tarkat tulokset eivät ole sen mukaan julkisia. Puolustusministeriöstä kerrotaan Lännen Medialle, että testien loppuraportti saadaan ministeriöön vuoden loppuun mennessä.

Ministeriön näkemyksen mukaan hyppypanoksen ei ole yksin suunniteltu korvaavan Ottawan sopimuksen myötä hävitettyjä jalkaväkimiinoja.

Leijona Instituutin liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilakaudella 115 800 euroa, ja liiketappiota kertyi 235 000 euroa. Edellisten tilikausien tappio on yhteensä 832 000 euroa. Maavoimien tutkimuskeskuksen majuri omistaa yhtiöstä 50 osaketta ja Puolustusvoimien strategisiin kumppaneihin lukeutuva Insta Group enemmistön eli 510 osaketta.

