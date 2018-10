Lentoasemalle varattava ylimääräistä aikaa – vartiointialan lakko alkoi vuorokauden vaihtuessa

Tänään alkanut vartiointialan lakko näkyy esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja monilla rautatieasemilla.

Finavian mukaan lakko voi aiheuttaa ruuhkaa Helsinki-Vantaan lentoaseman ykkösterminaalin turvatarkastuksissa. Matkustajien on syytä varautua jonotukseen ja saapua ajoissa.

VR puolestaan kertoo, että osa rautateiden asemarakennuksista on lakon ajan kiinni tai niiden aukioloissa on poikkeuksia, mutta asemalaitureille pääsee kulkemaan normaalisti. Junien aikatauluihin lakon ei pitäisi vaikuttaa.

Esimerkiksi Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Kuopion, Kolarin, Kouvolan, Tampereen ja Turun asemat pyritään pitämään auki lakon aikana, mutta aukioloajoissa saattaa olla poikkeuksia.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan lakolla ei ennakoida olevan vaikutuksia joukkoliikenteen vuoroihin tai aikatauluihin.

Lakon suurimmat vaikutukset ovat HSL:n mukaan lähijunien ja bussien vartioinnissa. Lakon ajan lipuntarkastajat kiertävät tiheästi näissä liikennevälineissä. Metroissa ja raitiovaunuissa vartijat näkyvät tavalliseen tapaan, sillä he ovat eri työehtosopimuksen piirissä.

Työehtosopimus katkolla vapusta saakka

Kolmipäiväinen lakko liittyy Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Palvelualojen työnantajat Paltan väliseen työriitaan. Ala on ollut ilman voimassa olevaa työehtosopimusta vapusta lähtien.

PAMin mukaan riita koskee erityisesti palkankorotusten kohdentumista. Lakon on määrä päättyä perjantaina vuorokauden vaihtuessa.

Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää, jotka työskentelevät muun muassa vartijoina, turvatarkastajina, vahtimestareina ja arvokuljettajina.

Tiistaina PAM päätti neuvotteluja vauhdittaakseen myös uudesta vartiointialan lakosta, joka koskisi toteutuessaan Suomen suurimpiin vartiointi- ja turvallisuusalan toimijoihin kuuluvaa Securitasta ja Securitas Palveluja.

1,5 vuorokautta kestävä lakko on alkamassa tiistaina 6. marraskuuta.

Paltan mukaan PAMin uusi lakkoilmoitus vartiointialalle on kohtuuton.

