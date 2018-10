Latvala pääsee 4,7 sekunnin johdossa Espanjan MM-rallin päätöspäivään – Rovanperä ajoi toiseksi nopeimman ajan lauantain päätöserikoiskokeella

Jari-Matti Latvala pääsee kärkipaikalta Espanjan MM-rallin päätöspäivään. Latvala johtaa kilpailua 4,7 sekunnilla, kun ajamatta on neljä erikoiskoetta sunnuntaina.

Latvala tavoittelee Espanjassa kauden ensimmäistä voittoaan. Hänen lähin uhkaajansa on rallin viisinkertainen mestari Sebastien Ogier. Ranskalaisen Ogierin takana kolmantena on lajin yhdeksänkertainen mestari Sebastien Loeb. Hän on kahdeksan sekunnin päässä Latvalasta kauden kolmannessa MM-rallissaan.

Latvala kaasutteli lauantain viimeisen erikoiskokeen 3,4 sekuntia hitaammin kuin pohja-ajan ajanut tallikaveri Ott Tänak. WRC2-luokkaa johtava Kalle Rovanperä viihtyi 2,24 kilometrin mittaisella erikoiskokeella ja hävisi Tänakille vain yhden sekunnin kymmenyksen.

Latvala kärsi perjantaina rengasrikosta, mutta lauantaina samaan harmiin kariutui Tänakin taistelu voitosta. Tänak on kisassa kahdeksantena, ja MM-pisteissä hänen edellään olevat Thierry Neuville ja Ogier ajavat Espanjassa virolaista karkuun.

Esapekka Lappi pysähtyi hetkeksi 14. erikoiskokeen neulansilmämutkassa. Toyotalta kauden päätteeksi Citroenille siirtyvä Lappi on rallissa seitsemäntenä.

Teemu Suninen on Fordillaan yli kolmen minuutin päässä kärjestä.

Espanjan MM-ralli on kauden viimeistä edellinen kisa. MM-sarja päättyy Australiassa 15.-18. marraskuuta.

STT

Kuvat: