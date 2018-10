Meksikossa varaudutaan lähestyvään Willa-myrskyyn

Meksikoa lähestyvä Willa-myrsky on laantunut neloskategorian hurrikaaniksi, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Laantumisesta huolimatta myrskyn uskotaan edelleen olevan vaarallisen voimakas, kun se saavuttaa Meksikon rannikon.

Hurrikaanikeskuksen tuoreimman päivityksen mukaan Willan tuulet puhaltavat nyt kovimmillaan yli 69 metriä sekunnissa.

Jaliscon, Nayaritin ja Sinaloan osavaltiot ovat varautuneet lähestyvään myrskyyn muun muassa sulkemalla kaikki koulunsa jo maanantaina. Jaliscon kuvernööri Aristoteles Sandoval on myös määrännyt hotelleita ja muita rannikkokohteita evakuoitavaksi.

Myrskyn on ennakoitu saavuttavan Meksikon Tyynenmeren puoleisen rannikon Mazatlanin lomakaupungin tietämillä tiistaina illalla tai yöllä paikallista aikaa.

Aiemmin tiistaina myrskyn on myös ennakoitu pyyhkäisevän läpi Meksikon länsipuolella sijaitsevan saaren, jossa sijaitsee vankila. Meksikon sisäministeriö ei ole toistaiseksi kertonut, aiotaanko vangit evakuoida saarelta.

STT

