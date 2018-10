Merkelin hallitus on jälleen viikonloppuna kriittisessä puntarissa

Saksassa liittokansleri Angela Merkelin ja hänen riitaisan hallituksensa asemaan saadaan viikonvaihteessa lisäselvyyttä, kun maan keskiosissa Hessenissä pidetään sunnuntaina osavaltiovaalit.

Vielä muutama vuosi sitten Saksan osavaltiovaalit ylittivät harvoin uutiskynnyksen Euroopan tasolla. Nyt Hessenin vaaleja pidetään merkittävänä testinä sekä Merkelin että hänen huojuvan hallituksensa kohtalolle. Tilanne kuvastaa Saksan ja koko Euroopan tasolla näkyvää perinteisten valtapuolueiden heikentymistä ja poliittisen kentän sirpaloitumista.

Saksaa vuosikymmeniä hallinneet valtavirran puolueet eli Merkelin kristillisdemokraatit sekä sosiaalidemokraatit ovat kasvavissa ongelmissa niin liittovaltion kuin osavaltioiden tasolla.

Hutera koalitio odottaa tulosta

Parin viikon takaisia Baijerin osavaltiovaaleja on kuvattu poliittiseksi maanjäristykseksi. Vaaleissa Merkelin hallituskumppanit, kristillisdemokraattien sisarpuolue CSU ja sosiaalidemokraatit, kärsivät rökäletappion.

Berliinissä on kuitenkin päätetty odottaa vielä Hessenin osavaltiovaalien tulosta ennen poliittisten johtopäätösten vetämistä. Jos hallituspuolueiden luisu saa Hessenissä lisää kierroksia, se voi johtaa huteran koalition romahtamiseen.

Hessenin vaalien merkitystä lisää se, että niissä testataan myös Merkelin oman puolueen CDU:n kannatusta. Jos CDU kärsii ison tappion kuten kyselyt povaavat, paineet Merkelin vaihtamiseen joulukuun puoluekokouksessa kasvavat. CDU:n johtajavaihdos tietäisi todennäköisesti myös liittokanslerin vaihtumista. EU:n johtavan valtion pitkäaikaisen kipparin vaihdos vaikuttaisi koko Euroopan suuntaan.

Merkel itse on pyrkinyt tyynnyttelemään kuohuja.

– Jokaisesta osavaltiovaalista ei pidä tehdä pieniä liittopäivävaaleja, hän sanoi Hessenin yleisradioyhtiön haastattelussa.

Vihreät nostaa päätään

Merkelin hallituksen kohtalolle keskeistä on sosiaalidemokraattien eli SPD:n suoriutuminen Hessenin vaaleissa. Moni puolueessa vastusti jyrkästi Merkelin uuteen hallitukseen lähtöä, sillä edellisen kauden hallitustaival on syönyt pahasti SPD:n kannatusta. Hessenissä puolueen alamäen odotetaan jatkuvan. SPD voi lopulta päätyä lähtemään hallituksesta pelastaakseen nahkansa.

Sosiaalidemokraatteja pitää kuitenkin hallituksessa pelko siitä, että mahdolliset uudet vaalit söisivät puolueen kannatusta entisestään.

Samaan aikaan kun perinteiset valtapuolueet heikkenevät, vihreät ja maahanmuuttovastainen Vaihtoehto Saksalle -puolue (AfD) ovat kasvattaneet kannatustaan. Baijerissa vihreät ottivat näyttävän vaalivoiton, ja Hessenissä puolueen voittokululle povataan jatkoa.

EU-myönteisistä ja liberaaleista vihreistä on tullut yhä vahvemmin konservatiivisen ja populistisen AfD:n vastapooli. Vihreät ovat monissa linjauksissaan vasemmalla, mutta pyrkivät nyt valtaamaan perinteisten valtapuolueiden jättämää tilaa poliittisen kentän keskellä.

STT

