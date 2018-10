Mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä Yhdysvaltojen pommipaketeista?

Tämä tiedetään



– Yhdysvalloissa on lähetetty tällä viikolla ainakin viisi samanlaista pommipakettia.

– Kaikki pommit löydettiin ennen kuin ne ehtivät räjähtää, eikä kukaan ole loukkaantunut.

– Viranomaiset ovat vahvistaneet, että pommipaketti oli lähetetty ainakin entiselle presidentille Barack Obamalle, entiselle ulkoministerille Hillary Clintonille, entiselle oikeusministerille Eric Holderille, entiselle CIA:n johtajalle John Brennanille CNN:n toimitukseen ja demokraattipuolueen suurlahjoittajalle George Sorosille.

– Myös demokraattipuolueeseen kuuluva edustajainhuoneen jäsen Maxine Waters sai epäilyttävän paketin, jossa oli todennäköisesti samanlainen pommi.

– Holderille osoitettu paketti päätyi demokraattipuolueeseen kuuluvan edustajainhuoneen jäsenen Debbie Wasserman-Schultzin toimistoon, sillä hänet oli merkitty paketin lähettäjäksi.

– Wasserman-Schultz oli merkitty lähettäjäksi myös ainakin Obaman ja Clintonin paketteihin.

– Wasserman-Schultzin nimi oli kirjoitettu väärin ainakin Holderille osoitettuun pakettiin, eikä mikään viittaa siihen, että hän olisi lähettänyt paketit.

– Kussakin paketissa oli alkeellinen putkipommi.

– Brennanille CNN:n toimitukseen lähetetyssä paketissa oli lisäksi valkoista jauhetta.

– Kaikki tähän mennessä löydetyt pommit oli lähetetty ihmisille, joita presidentti Donald Trump on kritisoinut voimakkaasti tai jotka ovat kritisoineet voimakkaasti Trumpia.

– Viranomaiset kutsuvat pommipakettien lähettämistä terroriteoksi.

– Trump on tuominnut pommipakettien lähettämisen jyrkästi. Samoin ovat tehneet useat muut amerikkalaispoliitikot yli puoluerajojen.

Tätä ei tiedetä



– Kuka tai ketkä lähettivät pommipaketit?

– Mikä on tekojen motiivi?

– Kuinka suurta tuhoa pommit olisivat voineet aiheuttaa? Alkeellisetkin putkipommit voivat olla hyvin vaarallisia, mutta tällä viikolla löytyneiden pommien tutkinta on vielä kesken.

– Mitä CNN:n toimitukseen lähetetyn paketin sisältämä valkoinen jauhe on?

– Kuinka monta pommia pommipakettien lähettäjä on jo lähettänyt tai aikoo lähettää? FBI pitää mahdollisena, että lähipäivinä löydetään lisää vastaavanlaisia paketteja.

– Onko tapauksella vaikutusta välivaaleihin, jotka järjestetään 6. marraskuuta?

