Amerikkalaisamiraalin mukaan Itämeren vakaus ja kuljetusreitit kiinnostavat myös Natoa

Strateginen sijainti. Termi toistuu useamman kerran amiraali James Foggon puheessa kun hän selvittää, miksi Nato järjestää suurharjoituksen Norjassa ja miksi sotilasliitto haluaa harjoitella kumppanimaiden Suomen ja Ruotsin kanssa.

Trident Juncture 18 -harjoitusta johtavan Foggon mukaan Itämeren alueen vakaus ja merireitit muun muassa Tanskan salmien läpi ovat merkittäviä myös Naton näkökulmasta.

– Kuljetusreittien pysyminen auki ei ole tärkeää vain Suomelle ja Ruotsille vaan myös Naton jäsenmaille, amerikkalainen Foggo sanoi perjantaina Helsingissä.

Norjassa harjoittelu on hänen mukaansa myös hyvä testi Naton kyvyille siirtää 50 000 sotilasta ja valtava määrä kalustoa alueelle vaativiin sääolosuhteisiin. Foggo korostaa logistiikan merkitystä.

– Siitä on syytä pitää huolta, se voi olla minkä tahansa sotavoiman Akilleen kantapää, Naton yhteisoperaatioesikunnan komentajana toimiva Foggo perustelee.

”Odotan ammatimaista käytöstä”

Venäjän ulkoministeriö arvioi torstaina Nato pyrkivän yhteisellä harjoittelulla käyttämään Suomen ja Ruotsin sotilaallisia kykyjä omien Venäjän-vastaisten tavoitteidensa saavuttamiseen. Venäjänä mukaan Trident Juncture myös heikentää turvallisuustilannetta alueella.

– Minusta kommentti on harhaanjohtava, en ymmärrä sitä. Emme ole aikeissa ylittää kenenkään rajoja, Krimiin viitannut Foggo totesi.

Hän muistutti Naton kutsuneen Venäjän tarkkailemaan harjoitusta. Kiinnostusta näyttää olevan enemmänkin ja venäläisjoukkojen liikehdintää merellä ja ilmassa on Foggon mukaan jo havaittu.

Kansainvälisillä vesillä ja ilmatilassa saa toki liikkua, Foggo sanoo.

– Minulla ei ole sen suhteen ongelmaa, kunhan he eivät sekaannu siihen, mitä me teemme. Odotan ammattimaista käytöstä, Foggo linjasi.

Foggo on vieraillut Suomessa useasti aiemminkin, hän oli muun muassa mukana Baltops-harjoituksen maihinnousussa Hankoon vuonna 2016. Amiraali kehui vuolaasti suomalaisia sekä sotilaina että diplomatian ja vuoropuhelun osaajina.

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3383326

STT

Kuvat: