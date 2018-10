Naton suurharjoitus alkaa Norjassa, Suomi ja Ruotsi myös mukana

Nato aloittaa tänään vuosikymmeniin suurimman sotaharjoituksensa Norjassa. Trident Juncture 18 -harjoituksessa ovat mukana Naton jäsenmaiden lisäksi myös Suomi ja Ruotsi.

Kaksi viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu noin 50 000 henkilöä ja satamäärin laivoja, ajoneuvoja sekä lentokoneita. Suomesta mukana on noin 600 sotilasta Maa-, Meri ja Ilmavoimista. Yksi ilmatoiminnan tukikohdista on Rovaniemellä, josta lentävät suomalaisten Hornetien lisäksi myös amerikkalaiset ja belgialaiset koneet.

Harjoituksessa puolustetaan Naton jäsenmaata Norjaa kuvitteellista hyökkääjää vastaan. Suurin osa Trident Juncturen joukoista tulee Yhdysvalloista. Mukana on muun muassa lentotukialus USS Harry S. Truman.

Trident Juncturen kanssa samaan aikaa järjestetään Itämerellä Merivoimien johtama kansainvälinen Northern Coasts 18 -harjoitus. Siihen osallistuu Suomesta 1 800 sotilasta.

STT

Kuvat: