Nesteen bensiinierän ongelma sytytti Mersujen häiriövaloja

Polttoaineyhtiö Neste ilmoittaa paikallistaneensa ongelman, joka aiheutti häiriöitä Mercedes-Benz-merkkisissä autoissa aiemmin syksyllä. Taustalla oli laatupoikkeama yhdessä elokuun alussa jakeluun menneessä bensiinierässä, kertovat Neste ja Mersuja maahantuova Veho.

Yhteensä 216 Mercedes-Benz-autossa syttyi häiriömerkkivalo, sillä kyseiseen bensiinierään oli kertynyt normaalia suurempi pitoisuus natriumia. Tämän seurauksena autojen polttoaineen ruiskutussuuttimiin kertyi kemiallisen reaktion vuoksi metallisuolaa.

Ilmiö syntyi vain harvoissa automalleissa, koska suutintyyppi ei ole yleinen.

– Kyseisen bensiinierän kohonnut natriumpitoisuus on johtunut usean tekijän yhteisvaikutuksesta tuotteen valmistuksessa. Yleiset tuotestandardit eivät sisällä natriumpitoisuutta, kertoi Nesteen öljytuotteiden myynnistä Suomessa ja Baltiassa vastaava johtaja Tommi Juusela.

Neste on nyt tiukentanut normeja, joten ongelman ei pitäisi toistua.

Neste pahoittelee autoilijoille aiheutunutta haittaa. Vehon henkilöautoliiketoimintojen johtaja Kari Halonen oli tyytyväinen, että ongelman syy on löytynyt.

Merkkihuoltoon yhteyttä

Häiriön seurauksena Neste ja Veho tekevät Mercedes-Benz -merkkihuoltojen kanssa ylimääräisen määräaikaishuollon tai korjaamokäynnin yhteydessä ylimääräisen lisäainekäsittelyn. Toimi koskee kaikkia bensamoottorilla varustettuja Mersuja, jotka ovat vuosimallia 2012 tai uudempia. Ylimääräinen käsittely ei maksa asiakkaalle mitään.

Asiakkaita kehotetaan ottamaan yhteyttä valtuutettuun merkkihuoltoon, jos autossa on syttynyt moottorin häiriövalo. Jos häiriövalo ei ole syttynyt, voi autolla ajamista jatkaa huoletta.

STT

