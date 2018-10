CNN:n toimisto evakuoitu New Yorkissa – räjähteitä lähetetty Valkoiseen taloon, Clintonille ja Obamalle

Uutiskanava CNN:n New Yorkin toimisto on evakuoitu, koska rakennuksesta on löydetty epäilyttävä esine, kertoo kanava.

CNN:n viranomaislähteiden mukaan myös Valkoiseen taloon lähetyn postin joukosta on löydetty räjähde.

Jo aiemmin kerrottiin, että demokraattipoliitikko Hillary Clintonille ja Yhdysvaltain entiselle presidentille Barack Obamalle lähetetyn postin joukosta on löytynyt räjähde, vahvisti aiemmin Yhdysvaltain salainen palvelu tiedotteessaan.

Tiedotteen mukaan räjähteet olisi löydetty postiin tehdyn turvatarkastuksen yhteydessä ennen kuin ne ehdittiin toimittaa Clintonille tai Obamalle.

New York Times -lehdelle puhuneen viranomaislähteen mukaan räjähteet ovat samanlaisia kuin miljardööri George Sorosin kotona New Yorkissa maanantaina löydetty räjähde.

Räjähteiden lähettäjä ei ole tiedossa.

https://www.secretservice.gov/data/press/releases/2018/18-OCT/CMR_58_18_Secret_Service_Statement_Regarding_Interception_of_Suspicious_Packages.pdf

https://www.nytimes.com/2018/10/24/nyregion/clinton-obama-explosive-device.html

STT

Kuvat: