Nokian tulos putosi reippaasti – uusi satojen miljoonien säästöohjelma alkaa

Nokia aloittaa uuden 700 miljoonan euron säästöohjelman. Henkilöstövähennyksistä ei ole tässä vaiheessa tietoa. Niistä kerrotaan säästöohjelman tarkentuessa.

– Maksimoimme tuottavuutemme ja tehokkuutemme kaikkialla missä kykenemme, kertoo toimitusjohtaja Rajeev Suri.

Uusi säästöohjelma on jatkoa Alcatel-Lucentin oston seurauksena aloitetulle 1,2 miljardin ohjelmalle. Ohjelman on määrä jatkua vuoden 2020 loppuun saakka.

– Kerroimme aiemmin tänä vuonna, että meidän on tehtävä lisätoimenpiteitä kustannusten osalta yltääksemme vuotta 2020 koskevaan ohjeistukseemme. Nyt määrittelemme tarvittavien toimenpiteiden laajuuden ja täten nostamme varmuutta saavuttaa tavoitteemme, Suri sanoo.

Nokian mukaan säästöjä kertyy laajalta rintamalta. Niihin lukeutuvat muun muassa investoinnit digitalisointiin, jotta automaatio ja tuottavuus lisääntyisivät. Muita kohteita ovat esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityshankkeiden priorisointi arvon luomiseksi pitkällä aikavälillä sekä ohjelmistokehityksen tehostaminen.

Nokia luo myös uuden Enterprise-yksikön. Muutosten osalta järjestetään tarvittavat konsultaatiomenettelyt työntekijöiden edustajien kanssa, ja niiden suunnitellaan astuvan voimaan tammikuun alussa.

Liiketulos putosi

Nokian oikaistu liiketulos laski heinä-syyskuussa 487 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 668 miljoonasta eurosta. Tulos putosi 27 prosenttia. Liikevaihto pysyi liki ennallaan 5,5 miljardissa eurossa.

Suri uskoo kuitenkin, että olosuhteet ovat parantuneet tämän vuoden jälkipuoliskolla. Hän on erityisen tyytyväinen tilauskannan kehittymiseen.

Tulosta painoivat alas sekä verkkoyksikkö että patentteja hallinnoiva ja teknologian kehittämisestä vastaava yksikkö. Verkkoyksikön liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja Technologies-yksikön 351 miljoonaa euroa.

Kansainvälisen kirjanpitosäännöksen mukaiset luvut näyttävät, että Nokian tulosoikaisut ovat satoja miljoonia euroja. Heinä-syyskuussa liiketappio oli 54 miljoonaa euroa. Vuosi sitten yhtiö teki tappiota 230 miljoonaa euroa.

STT

