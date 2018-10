Nordean liikevoitto supistui – Konsernijohtaja: Emme ole tyytyväisiä tuottokehitykseen

Finanssiryhmä Nordean liikevoitto supistui heinä-syyskuussa 21 prosenttia 866 miljoonaan euroon. Konsernijohtaja Casper von Koskullin mukaan kolmas neljännes oli haasteellinen, eikä yhtiössä olla tyytyväisiä tuottokehitykseen.

Hänen mukaansa rahoituskate pysyi vakaana, mutta palkkiotuotot ja erityisesti nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä jäivät heikoiksi.

– Tämä johtui lähinnä vaikeista markkinaolosuhteista ja yritysten vähäisestä aktiviteetista.

Von Koskullin mukaan positiivista oli kuitenkin se, että kulut pysyivät edelleen hallinnassa, luottojen laatu säilyi hyvänä ja vakavaraisuussuhteet nousivat ennätyksellisen korkeiksi.

Vajaan kuukauden Suomessa

Kulunut vuosineljännes oli Nordealle historiallinen, kun kotipaikan siirto pankkiunioniin ja Suomeen saatiin päätökseen, yhtiön tulostiedotteessa jatketaan.

– Muutos on Nordean strategian mukainen ja varmistaa meille vakaat, ennakoitavissa olevat ja tasavertaiset toimintaedellytykset. Kotipaikan siirto ei vaikuta konsernin liiketoimintamalliin.

– Sen sijaan se auttaa meitä panostamaan entistäkin enemmän pankin kehittämiseen, jotta Nordeasta voi tulla entistäkin parempi pankki asiakkaille, henkilöstölle ja osakkeenomistajille.

Nordean kotipaikka vaihtui virallisesti Ruotsista Suomeen kuluvan kuun alussa.

Nordea on viimepäivinä ollut otsikoissa myös rahanpesuepäilyn ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva oligarkki Boris Rotenbergin kanteen takia.

Keskusrikospoliisi sai aiemmin tällä viikolla tutkintapyynnön Nordeaa koskevasta rahanpesuepäilystä. Tutkintapyynnön teki Hermitage Capital Management -rahasto. Rahaston perustaja Bill Browder sanoi Twitterissä, että rahanpesuepäily koskee 234 miljoonan dollarin eli yli 200 miljoonan euron varoja 527 tilillä Suomen Nordeassa.

Ruotsin, Tanskan ja Norjan viranomaiset saivat vastaavat pyynnöt jo viime viikolla.

Rotenberg on vaatinut yhteensä 70 000 euron hyvitystä neljältä Suomessa toimivalta pankilta, joista yksi on Nordea. Yhdysvaltojen pakotelistalle vuonna 2014 joutunut Rotenberg vaatii myös, että oikeus velvoittaa pankit välittämään hänen rahaliikennettään.

STT

