Northern Coasts kerää Suomeen joukkoja 13 maasta

Merivoimien Northern Coasts -harjoitus alkaa tänään.

Harjoitukseen osallistuu noin 4 000 sotilasta, joista suurin piirtein puolet on suomalaisia.

Harjoituksen tavoitteena on harjoitella merellisiä kansainvälisiä yhteisoperaatioita yksikkö- ja esikuntatasoilla kaikilla merisodankäynnin osa-alueilla. Lisäksi sillä halutaan kehittää monikansallisten joukkojen yhteensopivuutta erityisesti rannikko-olosuhteissa.

Harjoitukseen osallistuu joukkoja 13 valtiosta. Suomen ohella mukana ovat Ruotsi, Tanska, Belgia, Italia, Alankomaat, Kanada, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Yhdysvallat ja Saksa. Harjoitukseen liittyvää lentotoimintaa on muun muassa Turussa, Tampereella ja Kuopiossa.

STT

Kuvat: