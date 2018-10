NYT: Kiina ja Venäjä salakuuntelevat Trumpin henkilökohtaisia kännykkäpuheluita

Kiinalaiset ja venäläiset vakoojat salakuuntelevat Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin henkilökohtaisella matkapuhelimella soittamia puheluita, kertoo New York Times.

Lehden haastattelemien amerikkalaisvirkamiesten mukaan Trump käyttää henkilökohtaista iPhoneaan vanhoille ystävilleen ja tuttavilleen soittamiseen. Yhdysvaltalaiset tiedustelupalvelut ovat saaneet selville, että Kiina ja Venäjä salakuuntelevat näitä puheluita.

Etenkin Kiina hyödyntää puheluita oppiakseen, millaiset argumentit Trumpiin tehoavat ja keiden neuvoihin hän luottaa. Kiinalla onkin New York Timesin mukaan käynnissä hienostunut operaatio, jossa se hyödyntää Trumpin liikemiesystäviä, joilla on bisneskontakteja Kiinassa.

Kiinalaiset pyrkivät syöttämään kiinalaisliikemiesten kautta näille Trumpin ystäville Kiinan hallituksen näkemyksiä, joita nämä puolestaan huomaamattaan esittävät Trumpille.

Erään virkamiehen mukaan kiinalaiset pyrkivät muun muassa siihen, että Trumpin ystävät neuvoisivat häntä tapaamaan Kiinan presidenttiä Xi Jinpingiä mahdollisimman usein, koska Trumpin kohdalla kahdenkeskiset tapaamiset tuottavat yleensä paremmin tuloksia kuin alemman tason yhteydenpito.

Presidentillä on kolme matkapuhelinta

Trump soittaa viralliset puhelunsa Valkoisen talon lankapuhelimen suojatulla linjalla. Hän ei kuitenkaan ole suostunut luopumaan matkapuhelimistaan.

Presidentillä on kaksi ”virallista” iPhonea, joista toisella hän käyttää Twitteriä ja muita sovelluksia ja toisella hän voi soittaa. Hän on säilyttänyt myös henkilökohtaisen puhelimensa, jossa hänellä on kaikki vanhat yhteystietonsa.

Avustajat voivatkin kertomansa mukaan vain toivoa, ettei hän paljasta henkilökohtaisissa puheluissaan salaisia tietoja. Tätä riskiä tosin vähentää se, että Trump ei perehdy kovin syvällisesti esimerkiksi tiedusteluraportteihin.

Trumpin huoleton suhtautuminen viestintänsä suojaamiseen on siinä mielessä erikoista, että vuoden 2016 presidentinvaalikampanjan aikana hän ryöpytti toistuvasti vastaehdokastaan Hillary Clintonia siitä, että tämä oli käyttänyt suojaamatonta, henkilökohtaista sähköpostiosoitetta toimiessaan ulkoministerinä.

https://www.nytimes.com/2018/10/24/us/politics/trump-phone-security.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: