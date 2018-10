NYT: Yhdysvallat aloittaa kansainvälisen kyberoperaation vaalivaikuttamista vastaan

Yhdysvallat aloittaa kyberoperaation, jonka tarkoituksena on estää venäläisiä toimijoita levittämästä väärää tietoa ja sekaantumasta maan vaaleihin. Asiasta kertoo New York Times tukeutuen operaatiota tunteviin lähteisiin.

Lehden mukaan toimijoille ilmoitetaan, että yhdysvaltalaiset viranomaiset ovat tunnistaneet heidät ja seuraavat heidän tekemisiään. Kyseessä on New York Timesin mukaan ensimmäinen tiedetty kansainvälinen operaatio, jonka tarkoituksena on suojata Yhdysvaltojen vaaleja, mukaan lukien marraskuun välivaalit.

Yhdysvalloissa on käynnissä erikoissyyttäjä Robert Muellerin johtama tutkinta Venäjän sekaantumista vaaleihin, joissa presidentiksi valittiin Donald Trump.

https://www.nytimes.com/2018/10/23/us/politics/russian-hacking-usa-cyber-command.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fpolitics&action=click&contentCollection=politics®ion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=12&pgtype=sectionfront

STT

