PAM uhkaa uudella vartiointialan lakolla

Palvelualojen ammattiliitto PAM uhkaa uudella lakolla vartiointialalla. Lakko koskee Prevent 360 Turvallisuuspalvelut -yhtiötä. Työtaistelu alkaisi perjantaina 9. marraskuuta kello 14 ja päättyisi seuraavana päivänä kello 24.

Aiemmin PAM on päättänyt lakoista Securitas– ja Securitas Palvelut -yhtiöissä. Koko alaa koskevan kolmen päivän lakon on määrä päättyä tänään puoliltaöin.

Prevent 360 Turvallisuuspalvelut työllistää noin 4 000 turvallisuusalan ammattilaista. Vartiointialan työehtosopimuksen piirissä on noin 8 500 työntekijää.

Vartiointialan työkiistan sovittelu päättyi maanantaina tuloksettomana. Kiista koskee palkkoja.

STT

