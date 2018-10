Petra Olli paini MM-kultaa Budapestissa

Petra Olli on voittanut painin MM-kultaa naisten 65 kilon sarjassa Budapestissa. Olli kukisti tämän illan finaalissa Kanadan Danielle Lappagen 6-5. Ollin voittopiste tuli kanadalaisen väärästä haastosta, mutta myös tasatilanteessa Olli olisi ollut maailmanmestari, sillä Lappagella oli alla varoitus.

24-vuotias Olli on saavuttanut aiemmin urallaan 58-kiloisten MM-hopeaa vuonna 2015. EM-kisoissa hän on voittanut kahdesti kultaa ja yltänyt kertaalleen pronssille.

Edellinen suomalainen painin maailmanmestari on Marko Yli-Hannuksela, joka saavutti kultaa vuonna 1997.

