Petra Olli paini kultaotteluun MM-kisoissa – ”Oli käydä köppäsesti”

Suomen ja Lappajärven Veikkojen menestyspainija Petra Olli eteni määrätietoisesti 65-kiloisten keskiviikkoiseen kultaotteluun tiistain MM-paineista Unkarin Budapestissä. Finaalissa Olli kohtaa Kanadan Danielle Lappagen.

Finaaliin pääsy tietää sitä, että mitalirohmuksi vuosien aikana osoittautunut Olli palaa Unkarista vähintään hopeamitali muassaan.

Välierässä 24-vuotias Olli paini numerollisesti tasan 6-6 itseään kaksi vuotta nuoremman Japanin Ayana Gempein kanssa. Olli otti voiton korkeamman suorituspisteensä ansiosta.

Gempei johti ottelua viime sekunneille asti 6-4, mutta Olli kuitenkin pusersi kaksi pistettä pääsemällä Gempein taakse. Tilanne muuttui 6-6:een, ja Olli voitti kamppailun ottelun alun neljän pisteen suorituksensa turvin.

– Alkuun pystyin rojauttamaan nasakan neljän pisteen heiton. Sitten ryhdyin turhan päiten pakittelemaan, ja siinä oli sitten käydä köppäsesti (kehnosti). Onneksi värkeissä oli vielä varaa ja pystyin viime sekunneilla kääntämään ottelun edukseni, Olli viestitti Budapestistä.

Tiistain saldona kolme voittoa

Ollin vastuuvalmentaja Ahto Raska iloitsi suojattinsa voitosta. Raska piti kovin siitä, ettei Olli antanut periksi.

– Petra aloitti tosi hyvin, mutta sitten japanilaisella oli omat hyvät hetkensä. Petra taisteli ja meni loppuvaiheessa upeasti Gempein jalkoihin ja taakse, pääsi tasoihin ja otti alun hienon heittonsa ansiosta tärkeän voiton, Raska iloitsi.

Avausottelussaan Olli paini numerollisesti tasapäin, mutta voitokkaasti Bulgarian Sofia Georgievaa vastaan. Toisessa ottelussa Ollin määrätietoisuuden sai tuta Intian Ritu Ritu, josta Olli otti ansaitun 6-2-voiton.

Ollin finaalivastustaja Lappage on 28-vuotias, ja hän on kotoisin Kanadan Vancouverista. Lappage oli viides MM-kisoissa vuonna 2014.

Ennen meneillään olevia Budapestin MM-paineja on Olli ehtinyt aikuistasolla ottaa jo neljä arvokisamitalia: MM-hopean, kaksi EM-kultaa ja yhden EM-pronssin.

