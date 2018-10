Piispa Kaarlo Kalliala: Salossa voidaan keskittyä kehittämiseen säästöjen sijaan

Salon seurakunnassa on siirrytty seurakuntaliitoksen jälkeen uuteen aikakauteen, arvioi Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.

– Talous on edelleen hyvässä kunnossa. Voidaan säästöjen sijaan keskittyä siihen, miten toimintaa kehitetään tulevaisuutta varten.

Kallialan mukaan Salossa on mahdollisuus investoida sekä tiloihin että ihmisiin.

– Investointi ihmisiin tarkoittaa, että palkataan uusia työntekijöitä uusiin virkoihin. Henkilöstöpäällikkö on konkreettinen hanke Salossa. Isoissa yksiköissä on syytä panostaa henkilöstöstä huolehtimiseen enemmän kuin mitä kirkossa on ollut tapana, sanoo Kalliala.

Salon seurakunnassa on noin 160 työntekijää.

– Yhtä paljon kuin talouden tasapainottamista pitää miettiä sitä, miten kosketus seurakuntalaisiin paranee ja miten toimintaa kehitetään. Tähän yhteisöön ei enää kuuluta yhtä itsestään selvästi kuin ennen, sanoo Salon kirkkoherra Timo Hukka.

Salossa on tehty tällä viikolla piispantarkastus Kaarlo Kallialan johdolla. Tällä kertaa keskityttiin tavallista enemmän seurakunnan työntekijöihin, johtamiseen, talouteen ja suuren seurakunnan rakenteeseen. Piispantarkastus päättyy sunnuntaina, kun piispa Kalliala on liturgina ja saarnaa messussa Uskelan kirkossa.