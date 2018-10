Poikien elinajanodote kiri tyttöjen elinajanodotetta kiinni

Poikien elinajanodote piteni viime vuonna suhteessa enemmän kuin tyttöjen, kertoo Tilastokeskus. Poikien elinajanodote piteni toissa vuoteen verrattuna 0,3 vuotta ja tyttöjen 0,1 vuotta.

Vastasyntyneen pojan elinajanodote oli viime vuonna 78,7 vuotta ja vastasyntyneen tytön 84,2 vuotta. Sukupuolten keskimääräisessä kuoliniässä on siis viiden ja puolen vuoden ero.

Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta. Viimeisten 30 vuoden aikana molempien elinajanodote on pidentynyt huomattavasti, pojilla 8 vuodella ja tyttöjen 5,5 vuodella.

Elinajanodotteessa on kuitenkin alueellisia eroja, jotka ovat suurempia miehillä kuin naisilla. Keski-Pohjanmaalla syntyneen pojan elinajanodote oli 4 vuotta pidempi kuin Kainuussa, jossa poikien elinajanodote oli alhaisin. Tytöillä vastaavasti ero maakuntien lyhyimmän (Päijät-Häme) ja pisimmän (Pohjanmaa) elinajanodotteen välillä oli 1,8 vuotta.

Sekä miehet että naiset elävät eliniänodotteen perusteella pidempään kaupunkimaisissa kunnissa kuin maaseutumaisissa kunnissa.

STT

