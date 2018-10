Puolustusministeri Niinistö: Suomi ei toistaiseksi peru puolustustarvikkeiden vientilupia Saudi-Arabiaan

Suomesta Saudi-Arabiaan jo myönnettyjen puolustustarvikkeiden vientilupien perumiselle ei ole toistaiseksi arvioitu olevan riittävän painavia perusteluita. Näin sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) blogissaan.

Ulkoministeriö vastaa lupa-asioiden ulko-ja turvallisuuspoliittisesta arvioinnista. Niinistön mukaan kokonaisharkinnassa arvioidaan määrämaan ja alueen lisäksi viejää, loppukäyttäjää sekä vietävää tuotetta. Hänen mukaansa Saudi-Arabiaan ei ole viety ”tappavaa voimaa” Suomesta tällä hallituskaudella.

Laki puolustustarvikkeiden viennistä antaa lupaviranomaiselle mahdollisuuden myös luvan peruuttamiseen.

Niinistön mukaan Saudi-Arabiaan on myönnetty vientilupia suojamateriaalille, suojausteräkselle, viestivälineille, ensiapuvälineille sekä lennokin katapultille vuosina 2015-2018.

– Samana aikana on ennakkolausuntojen muodoissa tehty myös kielteisiä päätöksiä Saudi-Arabiaan.

Niinistö kertoo kirjoittaneensa aiheesta blogin, koska Saudi-Arabian tilanteeseen ja ulkoministeri Timo Soinin (sin.) sairauslomaan liittyen häneltä on viime päivinä kysytty puolustusmateriaalin vientipolitiikasta.

http://jussiniinisto.fi/index.php/2018/10/suomen-viennista-saudi-arabiaan/

STT

