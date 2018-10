Räikkönen puolustaa Vetteliä – jälkikäteen kritisoiminen ”on hyödytöntä”

Ferrarin Kimi Räikkönen näkee, että kriitikkojen ”on hyödytöntä” arvostella tallitoveri Sebastian Vetteliä tämän kaudesta ja syyttää tätä tekemistään virheistä. Räikkönen puhui asiasta Autosportille viime viikonloppuna Yhdysvaltain gp:n yhteydessä.

Vettel kävi MM-taistoa Mercedeksen Lewis Hamiltonin kanssa rinta rinnan kauden avauspuoliskolla. Mutta sen jälkeen, kun Vettel ajoi ulos kärkipaikalta Saksan gp:ssä heinäkuussa, hän on voittanut vain yhden kisan. Ja noissa kahdeksassa viime kisassa, Saksa mukaan luettuna, Vettel on tehnyt useita virheitä.

– En nyt tiedä, tekikö hän paljon virheitä, vaikea sanoa. Saksassa hän ajoi ulos, mutta silloin olosuhteet olivat aika kinkkiset, Räikkönen mietti Autosportille ennen Yhdysvaltain kisaa, jossa Vettelin avauskierroksen spinnaus heikensi MM-saumoja lopulta jälleen lisää.

– Niitä riittää, jotka osoittelevat sormella: ”Tämän takia hän ei voittanut”. Ja jos haluat osoittaa sormella, on miljoonia asioita joista voit sanoa että ”joo, hänen olisi pitänyt tehdä tämä juttu näin, niin lopputulos olisi ollut erilainen”, Räikkönen pohti.

– Jälkikäteen on aina niin helppoa sanoa noin. Se on hyödytöntä.

Räikkösen ykköstila Yhdysvaltain gp:ssä katkaisi hänen pitkän voitottoman putkensa, ja Vettel puolestaan taisteli itsensä kisassa neljänneksi. Näin Hamiltonin maailmanmestaruuden varmistus siirtyi ainakin tämän viikonlopun Meksikon gp-koitokseen, jossa brittitähdelle riittää seitsemäs sija viidennen MM-tittelin sinetöimiseen. Ja toki sekin riittäisi, että Vettel ei voita kisaa.

Ja jos ja kun Ferrarilta jää mestaruus saamatta, jää vuoden 2007 mestari Räikkönen yhä Ferrarin viimeisimmäksi maailmanmestarikuljettajaksi.

– En nyt varsinaisesti ole miettinyt tuota, Räikkönen kuittasi.

– Ehkä jonain päivänä, sitten kun lopetan, saattaa ajatuksiin tulla sellainenkin kuin ”olen iloinen, että olen maailmanmestari Ferrarilla”. Mutta en mieti, että ”joo, olen todellakin viimeisin”. Siitä puhutaan, ja niin se on toistaiseksi mennyt. Mutta katsotaan nyt, mitä tapahtuu tänä vuonna ja ensi vuonna.

https://www.autosport.com/f1/news/139617/raikkonen-blaming-vettel-for-errors-pointless

STT

