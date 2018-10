Räjähdelähetykset suunnattu Trumpin inhokeille

On tuskin sattumaa, että tunnetuille yhdysvaltalaisille poliittisille vaikuttajille viime päivinä lähetetyt räjähteet on kaikki suunnattu henkilöille, joita presidentti Donald Trump on kovaäänisesti kritisoinut julkisuudessa.

Räjähteiden lähettäjän henkilöllisyys tai motiivit eivät toistaiseksi ole tiedossa, mutta hänen valitsemillaan kohteilla on paljon yhteistä.

Trumpin edeltäjä, demokraattipresidentti Barack Obama on erittäin epäsuosittu Trumpin kannattajien ja muidenkin republikaanipuolueen äänestäjien keskuudessa. Vielä enemmän samojen ihmisten verenpainetta nostaa entinen ulkoministeri Hillary Clinton, joka kamppaili Trumpin kanssa presidentin virasta.

Trumpin vaalikampanja oli täynnä hyökkäyksiä niin Obamaa kuin Clintoniakin vastaan. Obama on Trumpin kannattajien silmissä uskontoa vihaava kommunisti, Clinton puolestaan rikollinen, jonka paikka olisi vankilassa.

Arvoliberaali suurlahjoittaja ja ärhäkkä Trump-kriitikko

Ensimmäisen räjähdekirjeen saanut juutalainen miljardööri George Soros käyttää omaisuuttaan pääasiassa arvoliberaalien hankkeiden ja demokraattipoliitikkojen tukemiseen, ja hän onkin yksi demokraattien suurimmista lahjoittajista.

Soros on ollut jo pitkään salaliittoteoreetikkojen ja äärioikeistolaisten huhumyllyn kohteena, mutta viime aikoina häntä vastaan ovat hyökänneet myös vaikutusvaltaiset republikaanipoliitikot. Trump esimerkiksi väitti alkukuusta Twitterissä, että korkeimman oikeuden tuomari Brett Kavanaugh’n nimitystä vastustaneet mielenosoittajat olisivat olleet Sorosin palkkaamia valemielenosoittajia.

Toimituksensa räjähdelähetyksen vuoksi evakuoimaan joutunut uutiskanava CNN on jatkuvasti Trumpin hampaissa.

Lähetys oli CNN:n tietojen mukaan osoitettu tiedustelupalvelu CIA:n entiselle johtajalle John Brennanille, joka vierailee säännöllisesti asiantuntijana CNN:n ohjelmissa. Brennan on toistuvasti kritisoinut Trumpia julkisuudessa, ja elokuussa he ottivat näyttävästi yhteen, kun Trump perui Brennanin turvallisuusluokituksen ja Brennan vastasi syyttämällä Trumpin puhuvan hölynpölyä sanoessaan, etteivät hän itse tai hänen kampanjaväkensä olleet salaliitossa Venäjän kanssa vuoden 2016 vaalien alla.

Trump tyytyi myötäilemään varapresidenttiä

Räjähdelähetysten vastaanottajalista vaikuttaa siltä, että joku on ryhtynyt äärimmäisiin toimiin Trumpin vihollisina pitämiään ihmisiä vastaan.

Trumpin reaktio terroriteon yrityksiin on ollut laimea. Hän tyytyi uudelleentviittaamaan varapresidentti Mike Pencen tviitin, jossa tämä tuomitsi teot ja kutsui niitä pelkurimaisiksi ja halveksuttaviksi. Trump evästi uudelleentviittauksensa saatesanoilla ”Olen täydestä sydämestäni samaa mieltä.”

On hyvin mahdollista, että räjähteitä yritetään lähipäivinä lähettää vielä monelle muullekin. Mikäli lähettäjä tosiaan käy sotaa Trumpin vihollisia vastaan, häneltä eivät kovin pian kohteet lopu.

STT