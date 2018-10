Ranska on valmis tukemaan Khashoggin tappajien vastaisia pakotteita

Ranska on valmis tukemaan kansainvälisiä pakotteita niitä vastaan, jotka ovat syyllisiä sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhaan. Elysee-palatsi kertoi asiasta sen jälkeen, kun presidentti Emmanuel Macron oli keskustellut puhelimessa Saudi-Arabian kuningas Salmanin kanssa.

Macron kertoi Salmanille Khashoggin tappamisen suututtavan häntä ja vaati, että murhan olosuhteet tuodaan päivänvaloon.

Saudi-Arabia on myöntänyt, että Khashoggi tapettiin maan konsulaatissa Istanbulissa, mutta kiistää kruununprinssi Mohammed bin Salmanin tienneen operaatiosta mitään.

Myös Yhdysvallat on uhannut Saudi-Arabiaa pakotteilla, jos maan johdon yhteys murhaan todistetaan.

