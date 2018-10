Metsähallituksen riippusiltojen tarkastus saatu valmiiksi – yksi silloista todettiin huonokuntoiseksi

Metsähallituksen riippusiltojen tarkastuksessa ei havaittu suuria puutteita. Kaksi kolmasosaa Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevista silloista oli hyväkuntoisia, vajaa yksi kolmasosa keskinkertaisessa kunnossa ja yksi silta todettiin huonokuntoiseksi.

Kaksi kohdetta tarkasti ulkopuolinen ihminen, ja kaikki muut tarkasti Metsähallituksen edustaja.

Tarkastuksessa huonokuntoiseksi todettiin Savukosken Kolsankosken riippusilta, joka kuitenkin voidaan pitää edelleen käytössä. Sillan tarkastaneen ulkopuolisen asiantuntijan mukaan sillan kuntotarkastus pitää tehdä useammin ja sitä koskevat tiukennetut käyttörajoitteet.

Metsähallituksen hallinnassa on tällä hetkellä 32 riippusiltaa, joista yksi on käyttökiellossa. Lisäksi kaksi riippusiltaa purettiin kesän aikana.

Norjan rajalla sijaitseva Torisenon silta on ollut käyttökiellossa vuodesta 2015 asti.

– Huonokuntoisia rakenteita ei lähtökohtaisesti saa Metsähallituksella olla maastossa. Näin ollen Torisenon ja Kolsankosken riippusiltojen purkamiskysymys olisi ratkaistava ja jatkotoimiin tarvittavat resurssit varattava viipymättä, Metsähallituksen raportissa sanotaan.

Repoveden sillan ankkuritanko petti

Metsähallitus ilmoitti tarkastavansa kaikki riippusillat sen jälkeen, kun riippusilta sortui Repoveden kansallispuistossa Kouvolassa heinäkuun alussa.

Asiantuntijaselvityksen mukaan riippusillan sortuma oli usean tekijän summa. Esimerkiksi sillan ankkuritanko oli asennettu virheelliseen asentoon.

Silta sortui osittain, kun sen kiinnityksessä käytetty ankkuritanko petti. Sillan riippuköysi ja kaidevaijeri olivat kiinnitettyinä ankkuritankoon.

Riippusillalla oli sen romahtaessa selvitysryhmän tietojen mukaan kuusi aikuista ja kaksi lasta. He eivät loukkaantuneet tilanteessa.

Sortuman jälkeen riippusilta suljettiin ja purettiin.

STT

