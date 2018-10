Rikkipesurien kysyntä kasvatti Wärtsilän liikevaihtoa

Wärtsilän vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa kasvoi 141 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 131 miljoonaa euroa. Kolmen kuukauden liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 1,33 miljardiin euroon.

Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola kertoo, että konsernin liikevaihto kehittyi hyvin vuoden kolmannella neljänneksellä Marine Solutions- ja Energy Solutions -toimitusten vahvan kasvun ansiosta. Tilauksia vauhditti rikkipesurien kysyntä. Kysyntää ovat kasvattaneet Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n rikkipäästörajoitukset, joka tulevat voimaan vuonna 2020.

Eskolan mukaan energiamarkkinoilla joihinkin hankkeisiin liittyviä investointipäätöksiä on lykätty, mutta Wärtsilä odottaa aktiviteetin silti paranevan jo käynnissä olevien hankkeiden perusteella. Services-liiketoiminnassa päivittäisen huoltotyön ja varaosakaupan kehitys on kuitenkin ollut ennakoitua hitaampaa.

Wärtsilä arvioi, että sen palvelujen ja ratkaisujen kysyntä paranee tänä vuonna jonkin verran viime vuodesta.

Elokuussa Wärtsilä ilmoitti rakentavansa Vaasan Vaskiluotoon uuden tutkimus-, kehitys- ja tuotantokeskuksen. Kokonaisinvestoinnin arvo on jopa 200 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan esimerkiksi toimisto- ja tehdasrakennukset.

– Vuonna 2020 valmistuva Smart Technology Hub mahdollistaa meri-, öljy-, kaasu- ja energia-alan ratkaisujen entistä ketterämmän ja tehokkaamman testauksen, kehityksen ja tuotannon, Eskola sanoo yhtiön tiedotteen mukaan.

STT

Kuvat: