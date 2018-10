Riskidiili vai saksalais-scuderialaisen liiton loppu?

Kun Ferrari julkaisi syyskuun alkajaisiksi sopimuksen vasta 20-vuotiaan Charles Leclercin kanssa, oli ensimmäinen reaktio epäuskoinen.

Perinteikäs italialaistalli ei varsinkaan viime vuosikymmeninä niittänyt mainetta nuorten kuljettajien nostamisesta tulipunaisten autojen rattiin. Eikä mikään ennen tuota yllätysuutista viitannut siihen, että Kimi Räikkönen saisi tehdä tilaa nuoremmilleen tämänkään kauden päätteeksi.

Niin vain kävi, ja sen jälkeen Leclerc on ollut niin ison suurennuslasin Sauberin ratissa, ettei yksikään lipsahdus tai vaisumpi kilpailu olisi jäänyt huomaamatta. Ja miten viikko sitten 21 vuotta täyttänyt monacolainen on vastannut uuteen tilanteeseen?

Ajamalla vielä paremmin kuin alkukaudesta. Jos silloin vielä Marcus Ericsson pysyi jotenkuten Leclercin tahdissa, on ero Ferrari-sopimuksen julkaisun myötä kasvanut poikkeuksellisen suureksi.

Parhaiten kuljettajien välistä puhdasta nopeutta mittaavissa aika-ajoissa Leclerc on kepittänyt Ericssonin kerta toisensa jälkeen 0,5–1,0 sekunnilla. Se on samanlaisilla autoilla ajettaessa formula ykkösissä ikuisuus.

Ja vaikka Ericssonia on läpi uransa pidetty jostain kumman syystä ruudukon heikoimpana mittarina, pitää muistaa, että ruotsalainen on kuitenkin ehtinyt urallaan kukistaa niin lupaavana pidetyn Felipe Nasrin (2015–2016) kuin haastaa superlupauksena sarjaan viime vuonna astelleen Pascal Wehrleinin. Itse asiassa Leclerc on ensimmäinen kuljettaja, joka on voittanut Ericssonin täysin pystyyn.

Ericssonin kepittäminen ei kuitenkaan vielä tee Leclercistä poikkeuksellista.

Poikkeuksellisen hänestä tekee se rauhallisuus, millä vuoden 2016 GP3-mestari ja vuoden 2017 F2-mestari kilpailuviikonloppunsa vie läpi. Aika-ajoissa aina käytännössä maksimisuoritus, johon autolla pystyy. Ja kisassa virheetön suoritus ja pisteitä, jos niitä suinkin on otettavissa. Tulee aivan mieleen muuan 21-vuotias Sauber-kuski 17 vuoden takaa.

Ei verstappenmaista riehumista ja virheherkkyyttä, ei vettelmäistä itkua radioviesteissä ja sähläilyä, eikä myöskään 2010-luvun räikkösmäistä passailua ja odottelua niissä tilanteissa, kun ohitus vaatisi myös ripauksen röyhkeyttä.

Jos vielä syyskuussa moni oli huolissaan siitä, nostaako Ferrari Leclercin liian nopeasti sarjan parrasvaloihin huippunopean tallikaverin aisapariksi ja sitä kautta mahdollisesti tuhoaisi lupaavasti alkaneen uran, näyttää nykytilanteessa tuo pelko jo melko turhalta. Siinä missä Vettel on ehtinyt viimeisen neljän gp-viikonlopun aikana tuhota mestaruushaaveensa ja hävitä jälleen yhden taistelun MM-tittelistä, on Leclerc nostanut osakkeitaan viikonloppu viikonlopulta.

Jos Maranellosta vuotaneet tiedot Vettelin ja Ferrari-johdon välisestä luottamuspulasta pitävät paikkansa, on Leclercillä todellinen sauma olla sittenkin se seuraava Ferrari-mestari Räikkösen jälkeen.

Siinä tilanteessa nuorukaisen nostaminen parrasvaloihin osoittautuisi sekä edesmenneen Sergio Marchionnen neronleimaukseksi että suurin odotuksin vuonna 2015 alkaneen saksalais-italialaisen liiton päätteeksi.