Runous on uudessa nosteessa.

Ajankohtaista on lavarunouden ja performanssin ilmentymä runoudessa, toteaa salolainen Päivikki Franck Pro Rntakivet ry:stä. Franckin mukaaan runous voi hyvin ja hengittää.

– Lavarunous on sellaista stand-up -komiikan tyylistä esittämistä.

Varsinais-Suomen runoviikolla marraskuussa paikallisten runojen esittäjien lisäksi Salon runokahvilassa esiintyy 5.11. eurooppalaisia vieraita kello 17. Runokahvilaan kulttuuritalo Villiin on vapaa pääsy.