Sähköautoyhtiö Tesla syvenevän rikostutkinnan kohteena Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa sähköautoyhtiö Tesla on joutunut syvenevän rikostutkinnan kohteeksi, kertoo Wall Street Journal. Lehden mukaan liittovaltion poliisi FBI tutkii, antoiko Tesla väärää tietoa sähköautojen tuotannostaan johtaen näin sijoittajia harhaan.

Tutkinta koskee tarkkaan seurattujen Model 3 -autojen tuotantotavoitteita, ja se on ollut käynnissä alkuvuodesta lähtien. Yhtiön epäillään tienneen, ettei tavoitteita saavuteta, vaikka samaan aikaan sijoittajille kerrottiin toisin.

Teslan ja sen toimitusjohtajan Elon Muskin ympärillä on viime aikoina kuohunut. Syyskuun lopulla Musk suostui miljoonasakkoihin ja sai näin soviteltua petossyytteitä koskevan oikeusjutun Yhdysvaltain viranomaisten kanssa. Muskia syytettiin harhaanjohtavien lausuntojen antamisesta Twitterissä.

https://www.wsj.com/articles/tesla-faces-deepening-criminal-probe-over-whether-it-misstated-production-figures-1540576636

STT

