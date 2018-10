Sähkönkulutus voi muuttua jatkossa monin tavoin – kesämökiltä yli jäänyttä sähköä voisi hyödyntää kotona ilman lisämaksuja

Ilmastohaasteita vastaan taistellessa esimerkiksi tuulivoiman ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannossa kasvaa, mutta samalla sähköntuotanto vaihtelee sään mukaan. Uusiutuvan energian tuotannon vaihtelevuuden vuoksi sähkönkulutukseen tarvitaan lisää joustavuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) älyverkkotyöryhmä on selvittänyt, mistä tätä joustavuutta saataisiin. Työryhmä luovutti tänään aiheesta raportin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle (kesk.).

Työryhmän puheenjohtajan, TEMin ylitarkastajan Tatu Pahkalan mukaan kuluttajille näkyvin ehdotus koskee energiayhteisöjä. Energiayhteisöt voisivat toimia esimerkiksi taloyhtiöissä, joissa on omaa energiantuotantoa.

Tällä hetkellä taloyhtiöiden täytyy maksaa niiden itse tuottamasta sähköenergiasta sähkönsiirtomaksua ja veroja – näin ollen kuluttajien sähkölasku ei pienene omasta tuotannosta huolimatta. Työryhmä ehdottaa, ettei taloyhtiöiden tarvitse jatkossa maksaa siirtomaksua tai veroja, jos itse tuotettu sähkö ei kierrä asukkaille jakeluverkon kautta.

Jatkossa myös naapuritalot voisivat jakaa energiantuotantoaan helpommin. Jos naapurit haluavat esimerkiksi rakentaa heistä jomman kumman pihalle aurinkovoimalan ja jakaa sen tuotannon, tarvitsee siihen tällä hetkellä jakeluverkkoyhtiön suostumuksen ja sähköverkkoluvan. Työryhmä esittää, että luvanvaraisuudesta ja sähköverkkoluvasta luovuttaisiin, eikä sähkö kulkisi jatkossa yleisen jakeluverkon kautta. Siitä ei myöskään maksettaisi jakeluverkolle verkkomaksuja.

Yksi lasku

Asiakkaiden tuottaman sähkön hyödyntämistä eri paikkakunnilla halutaan helpottaa, esimerkiksi toisella paikkakunnalla sijaitsevalla mökillä tuotettua sähköä voisi hyödyntää kotona. Näin ollen kesämökiltä yli jäänyttä sähköä voisi hyödyntää kotona ilman lisäkuluja. Aiheeseen liittyen työryhmä ehdottaa sähkönvarastoinnin verotuksesta luopumista.

– Sähkövarastoa voi käyttää moneen asiaan sähköjärjestelmässä. Varaston avulla voi vaikka varastoida itse tuotettua uusiutuvaa sähköä, jolloin sitä (ylimääräistä sähköä) ei tarvitse syöttää sähköverkkoon. Verkkoon syötetystä sähköstä saa aina huonomman korvauksen kuin jos voi hyödyntää oman tuotantonsa täysimääräisesti ja välttää siltä osin verot sekä osin siirtomaksut, Pahkala sanoo.

Jatkossa sähkön myyjä voi toimittaa asiakkaalle yhdistetyn sähköenergia- ja sähkönsiirtolaskun, jos asiakas niin haluaa. Yhteislaskutus helpottaa sähkön kilpailuttamista.

Jatkossa sähkömittarit selvittäisivät, mihin vuorokaudenaikaan sähkö on halvinta

Pahkala kertoo työryhmän myös pohtineen, millaisia seuraavan sukupolven älymittarit olisivat, kun nykyiset sähkömittarit tulevat tiensä päähän.

– Niiden pitää mitata sähkönkulutusta paljon tiheämmin kuin aiemmin, ja antaa asiakkaalle tietoa yksinkertaisen rajapinnan kautta.

Pahkalan mukaan nykyisin mittareissa on yö- ja päiväsähköohjaus, eli esimerkiksi sähkölämmitys voi naksahtaa päälle kello 22 illalla ja mennä pois päältä aamulla kello seitsemältä. Myös tätä on tarkoitus muuttaa.

– Jatkossa verkkoyhtiön sijaan kaupalliset toimijat tekisivät aikaohjausta. Näin pystyttäisiin hyödyntämään halvan sähkön hetket paremmin kuin nyt. Esimerkiksi varaava lattialämmitys voisi olla päällä keskellä päivää, jos silloin on halvinta sähköä tarjolla. Tämä hyödyttäisi sekä kuluttajaa että sähköjärjestelmää. Asiakas voi halutessaan hankkia myös muita automaatioratkaisuja.

Työryhmän ehdotuksista järjestetään nyt vuoden loppuun asti kestävä julkinen kuuleminen. Sen jälkeen ne vaativat vielä lakimuutoksia seuraavalla hallituskaudella. Mikäli muutokset menevät läpi, ne astuvat voimaan vuosina 2020-2022.

STT

