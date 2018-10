Salossa palattu normaaliaikaan

Tuoreet tilastot osoittavat työttömyyden laskun jatkuvan vakaana. Salossa saavutettiin tärkeä merkkipaalu, kun työttömyysaste ja työttömien määrä ovat lähellä seitsemän vuoden takaista tilannetta. Tätä voisi kuvata niin, että Salo on palaamassa normaaliaikaan ennen matkapuhelinteollisuuden jätti-irtisanomisia.

Työllisyys Salossa hellittää, mutta samaan aikaan myös väkiluku jatkaa laskuaan. Ennakkotietojen mukaan Salon väliluku on vähentynyt vuoden alusta jo 520 asukkaalla.

Rajun rakennemuutoksen runtelemassa Salossa työttömyys on nyt suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2011 syyskuussa juuri ennen Nokian matkapuhelintehtaan ja myöhemmin Microsoftin tuotekehitysyksikön alasajoa.

Seitsemän vuotta sitten Salon työttömyysprosentti oli 10,1 ja työtä vailla oli 2 644 henkilöä. Nyt syyskuun lopussa työttömyysaste oli 10,3 ja työttömänä oli 2 511 henkilöä.

Luvut kertovat siitä, että suurten irtisanomisten vaikutukset on putsattu.

Myös työvoiman määrä on vähentynyt lähinnä poismuuton vuoksi. Salossa työvoiman määrän arvioidaan olleen syyskuussa 24 336 henkilöä. Vuosi sitten vastaava määrä oli 24 670 ihmistä. Vuodessa työvoiman määrä on siis vähentynyt 334 henkilöä.

Työttömien määrä on Salossa samaan aikaan vähentynyt 551 henkilöä. Vertailu osoittaa, että työttömyyden lasku ei selity poismuutolla, vaan monet työttömät ovat löytäneet uutta työtä.

Erityisen ilahduttavaa on tieto pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemisestä. Syyskuun lopussa pitkäaikaistyöttömiä oli 776, kun vastaava luku vuosi sitten oli 1 158. Vuodessa pitkäaikaistyöttömien on siis vähentynyt 382 ihmisellä.

Väkilukutilaston ennakkotiedot sen sijaan kertovat, että Salon asukasluvun väheneminen jatkui syyskuussa. Syyskuussa Salon väkimäärä väheni 117 asukkaalla. Väkeä vei muutto muualle Suomeen, ja kuolleiden määrä oli syntyneiden määrää suurempi. Vain maahanmuutto oli niukasti plussalla, kuusi henkilöä.

Myönteinen vire näkyy Salon seudun kunnissa. Koko maakunnan paras tilanne on Paimiossa, jossa työttömyysaste on vain 3,5 prosenttia. Käytännössä Paimiossa voidaan puhua jo työvoimapulasta.

Maakunnan korkein työttömyys oli Turussa, 11,6 prosenttia.