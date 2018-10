Pisterohmu Rantanen rynnisti NHL-pörssin kärkeen – Aho teki pisteputkellaan suomalaishistoriaa

Suomalaishyökkääjien Mikko Rantasen ja Sebastian Ahon mainio syksy jääkiekon NHL:ssä jatkuu. Varsinkin Colorado Avalanchen Rantanen oli Ottawaa vastaan lennossa, kun hän tekemillään 1+3 pisteellä avitti kotijoukkueen 6-3-voittoon.

Samalla Rantanen siirtyi NHL:n pistepörssin kärkeen. Hän on tehnyt 11 ottelussa 5+15 pistettä, kun Colorado-pelaajien kaksoisjohdon turvaa 9+9 pinnaa kirjauttanut Rantasen ketjukaveri Nathan McKinnon.

Colorado syttyi Ottawaa vastaan hitaasti. Vierasjoukkue kävi 2-0- ja 3-1-johdossa, kunnes alkoi Rantasen näytös. Hän ehti kaventaa toisessa erässä 2-3:een ja mässäili päätöserässä kolmella syöttöpisteellä.

Rantasen ketjukavereista sekä McKinnon että ruotsalainen Gabriel Landeskog iskivät 1+2 pistettä.

Colorado on ollut hyvässä vireessä, sillä se on voittanut viidestä viime ottelustaan neljä. Voitoista kolme tuli vieraissa.

Suomela iski NHL-uransa avausmaalin

Myös Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolina vertyi omassa ottelussaan hitaasti. Vierailija San Jose johti Ottawan tavoin peliä 2-0 ja 3-1. San Josen 1-0-johtomaalin ampui ensimmäisessä erässä rannelaukauksella tulokashyökkääjä Antti Suomela, joka sai tililleen NHL-uransa ensimmäisen osuman.

Carolina kipusi Teräväisen tekemällä ja Ahon syöttämällä maalilla tasoihin 3-3 vajaat viisi minuuttia ennen toisen erän loppua. Carolinan 4-3-voiton varmisti voittomaalikisassa osunut Brock McGinn.

Teräväinen summasi ottelussa 1+1 pistettä ja Aho 0+1. Aho on nyt nakuttanut kymmenessä ottelussa peräkkäin vähintään yhden tehopisteen. Se on suomalaiskiekkoilijoiden historiassa kaikkein pisin pisteputki NHL-kauden alkuun.

Carolinalle San Jose -voitto oli liigassa toinen peräkkäin.

– Ottelun alku oli aika avonaista peliä puolin ja toisin. Alku ei ollut meiltä hyvä. Hyvät joukkueet pystyvät parantamaan huonon vaiheen jälkeen. Oli hienoa nähdä, että pystymme siihen, sanoi Teräväinen NHL:n verkkosivuilla.

Hän on NHL:n suomalaispörssissä kolmantena lukemin 2+8. Toisena on Aho 4+11 pisteellä. Ahon sijoitus kaikkien NHL-pelaajien pörssissä on seitsemäs.

Winnipeg otti liigajumbo Detroitista 2-1-vierasvoiton, mutta NHL-kiertueella Suomessa ensi viikolla pelaavan Patrik Laineen pisteetön putki piteni jo neljään otteluun. Kahdella edelliskaudella Winnipegille 83 maalia paukuttaneen Laineen pistesaldo on 11 pelatun ottelun jälkeen 3+2.

