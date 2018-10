Saudi-Arabia pilaa mainettaan

VESA JAAKOLA. Saudi-Arabia tunnetaan maailmalla leimallisesti öljyrikkauksistaan, kuningashuoneestaan, miesvaltaisuudestaan ja ankarasta islamistaan. Tällaisena Arabian niemimaan mahtivaltio on näyttäytynyt vuosikymmeniä.

Vasta parin viime vuoden aikana tuota maakuvaa on alettu nykyaikaistaa. Sitä on tehnyt kuningaskunnan johdossa nuori kruununprinssi Mohammed bin Salman. Hänen aloitteestaan jopa naisia on tasa-arvoistettu hieman. Naisetkin saavat nyt ajaa autoa ja käydä elokuvateattereissa.

Maailmalla on elätelty jo toivoa, että Saudi-Arabia alkaisi nykyaikaistua myös merkittävämmin kuten vähentämällä kuningasvaltaa, sallimalla kansalaisvapauksia ja kansanvaltaa, lisäämällä ihmisoikeuksia etenkin naisille ja tulkitsemalla humaanimmin ankaraa islamia.

Nyt järkyttävä tapahtuma vähentää noita toiveita. Tunnettu saudijournalisti Jamal Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Murhapartio tuli Riadista Turkkiin hallitustahon määräämään tehtävään. Saudihallinnon sepittelyt tapahtumasta eivät vakuuta meitä ulkopuolisia.

Khashoggi tuli tunnetuksi maansa kuningasvallan arvostelijana. Hän ei vaatinut sitä vähennettäväksi, mutta arvosteli sen vääriä tekosia.

Khashoggin raaka murha kertoo ääriesimerkkinä siitä, miten ehdotonta valtaa käyttävä kuningashuone suhtautuu sen arvostelijoihin. Saudi-Arabiassa ei ole sananvapautta edes parhaille journalisteille muista puhumattakaan.

Eipä kuninkaan alamaisilla ole muitakaan poliittisia oikeuksia. Puolueita ei sallita. Valtiollisia vaaleja ei järjestetä, kun siellä ei ole edes parlamenttia. Perustuslain korvikkeena on kuninkaallinen säädös, jolla hallitustavan perustaksi vahvistetaan koraani ja oikeudenkäyttöön islamin laki, sharia.

Saudi-Arabia ei ole oikeusvaltio käsitteen länsimaisessa merkityksessä. Hallintoalamaisten rikos- ja siviiliasiat käsitellään ja ratkaistaan sharia-tuomioistuimissa. Niiden lisäksi siellä toimii rikosasiain erityistuomioistuin, johon tuodaan etenkin ne, joiden epäillään horjuttaneen hallitusvaltaa. Sieltä annetaan usein poliittisluontoisia tuomioita – kuolemantuomioihin asti.

Khashoggin murha Istanbulissa voi herättää kysymyksen, oliko se sittenkin saudiviranomaisten työtapaturma. Kun häntä tultiin tapaamaan maan konsulaattiin jopa kahdella lentokoneella, olisiko alkuperäinen suunnitelma ollut siepata hänet Turkista tuomiolle kotimaan oikeusistuimessa? Riistäytyikö sieppausyritys noutajien käsistä väkivaltaiseksi, kuolettavaksi tapahtumaksi konsulaatissa?

Joka tapauksessa Khashoggin kuolemantapaus rasittaa laajasti Saudi-Arabian ulkosuhteita.

Toinen Saudi-Arabian mainetta mustaava asia on sen osallistuminen naapurimaa Jemenin sisällissotaan. Siellä huthi-kapinalliset ja hallituksen joukot taistelevat alueista ja vallasta, vastakkain shiiat ja sunnit. Saudi-Arabian johtama liittouma tukee asevoimin sunneja Iranin tukemia hutheja vastaan. Liittouman ilmapommitukset siviilikohteisiin on nähty jopa sotarikoksina.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.