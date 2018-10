PAM järjestää mielenilmauksia ensi viikosta alkaen – Sipilän mukaan hallituksen irtisanomissuojaehdotukselle ei ole löytynyt varteenotettavia vaihtoehtoja

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt useista hallituksen vastaisista työtaistelutoimista tuleville viikoille ensi viikosta alkaen. Lakkojen ja mielenilmausten piirissä on 50 000 ihmistä, ja niillä vastustetaan hallituksen aikeita heikentää irtisanomissuojaa alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä.

– Tulemme niistä (työtaisteluista) kertomaan yksitellen, sitä mukaa kun päätämme täsmällisesti, että mille päiville ja viikoille mikäkin toimenpide tulee, PAMin puheenjohtaja Ann Selin sanoi toimittajille tiistaina illan pimennyttyä.

PAM aloitti jo lokakuun alkupuolella ylityökiellot, joissa on ollut mukana vajaat 30 sopimusalaa. Ylityökieltojen on tarkoitus päättyä myöhään tiistai-iltana.

Selinin mukaan ammattiliitolla on käytössään ”koko kirjo” erilaisia työtaistelutoimia.

– Meillä tulee olemaan sekä lakkoja että varmasti tällaisia kevyempiä mielenilmaisuja, joissa esimerkiksi kuluttajille näytetään sitä, että tätä (hallituksen ehdotusta) ei hyväksytä, Selin sanoi medialle tiistaina pääministerin virka-asunnon Kesärannan edustalla.

Kesärannassa PAMin hallitus tapasi tiistaina pääministeri Juha Sipilän (kesk.). Tapaamisessa pääministeri sai Selinin mukaan tiedon myös uusista työtaistelutoimista.

– Hän (Sipilä) otti tiedon vastaan, ei hän siihen kovasti reagoinut.

Sipilä: Löydyttävä parempi esitys

Sipilä sanoi aiemmin päivällä, että hallituksen irtisanomissuojaehdotukselle pitää löytyä parempi vaihtoehtoinen esitys, joka alentaa erityisesti mikroyritysten työllistämiskynnystä. Tämä on Sipilän mukaan ehto sille, että valmistelussa olevasta ehdotuksesta voitaisiin luopua.

– Jos tänä aikana löytyy joku vaikutuksiltaan vähintään yhtä hyvä esitys, erityisesti pienille yrityksille, Sipilä arvioi ehtoja tiistaina.

Hallitus on ehdottanut irtisanomissuojan heikentämistä alle 10 hengen yrityksissä. Hankkeesta luopumista ovat vaatineet etenkin ammattiliitot, jotka ovat suunnanneet joukon työtaistelutoimia hallitusta vastaan.

Sipilän mukaan julkisuudessa alkuviikosta esillä ollut ehdotus pienten yritysten määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta ei käy korvaamaan irtisanomisehdotusta. Sipilän mukaan tähän arvioon tultiin käytettävissä olleiden tietojen pohjalta.

– Nopeasti arvioitiin ja todettiin, että tuo ei kyllä täytä sitä vaatimusta, että sen työllisyysvaikutukset olisivat paremmat. Siinä on myöskin naisten työmarkkina-asemaan liittyviä ongelmia, Sipilä sanoi toimittajille eduskunnan Valtiosalissa.

”Ei selvästikään yksimielinen ehdotus”

Sipilältä kysyttiin, mikä olisi riittävän hyvä vaihtoehto hallituksen irtisanomissuojaehdotukselle, jonka työllisyysvaikutukset ovat olleet epäselvät.

– Niiden (vaihtoehtoisten esitysten) pitää olla selkeästi parempia, erityisesti pienten yritysten, mikroyritysten työllistämiskynnystä alentavia esityksiä. Sellaisia esityksiä ei ole vielä pöydässä eikä yhtään virallista esitystäkään ole pöydässä, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan eilen julkisuuteen tulleen ehdotuksen takana eivät myöskään olleet kaikki järjestöt, vaan siitä tuli hänelle asti kritiikkiä myös palkansaajapuolelta.

– Työntekijäjärjestöjen puolelta on tullut erittäin kovaa kritiikkiä siitä, että tämä ei ole keino ja he eivät ole sen takana. Mutta nämä ovat olleet luottamuksellisia keskusteluja, he kertokoon itse omia kantojaan. Mutta ei selvästikään ole yksimielinen ehdotus, Sipilä sanoi.

Hän ei ottanut kantaa siihen, voisiko määräaikaisuuksien helpottaminen olla osa jonkinlaista laajempaa pakettia, jolla irtisanomislaki korvattaisiin.

– Kuunnellaan nyt, en lähde näitä etukäteen teilaamaan.

Sipilän mukaan hallitukselle kävisi edelleen erinomaisesti palaaminen työaikalain muutokseen, joka mahdollistaisi järjestäytymättömille työnantajille ja työntekijöille työaikakysymyksissä samat joustot kuin järjestäytyneille. Tähän ei kuitenkaan ole löytynyt järjestöistä valmiutta.

”Nyt pitäisi miettiä, että tässä ammutaan kärpästä tykillä”

Sipilä vetosi useaan kertaan hallituksen viime viikolla eduskunnalta saamaan luottamukseen ja sanoi, ettei hallitus voi ulkoistaa kellekään vastuutaan työllisyyden edistämisestä.

Irtisanomislakia vastustavien työtaistelujen jatkumisen ja laajenemisen hän sälytti niitä järjestävien tahojen vastuulle.

– Nyt pitäisi edelleenkin miettiä sitä, että tässä ammutaan kyllä tosiaankin kärpästä tykillä. Tämä asia on merkitykseltään pieni, muutos on erittäin pieni ja työllisyyttä edistäviä toimia meidän pitää pystytä tekemään jatkossakin.

Sipilä sanoi tapaavansa järjestöjä nyt päivittäin. Tänään vuorossa oli PAM, huomenna Tehy.

– Näihin tapaamisiin olen ollut avoin koko ajan ja niitä mielelläni käyn.

