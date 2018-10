Stubb arvioi kärkiehdokaskisan voittomahdollisuutensa noin 30 prosentin luokkaan

Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkuutta tavoitteleva Alexander Stubb arvioi voittomahdollisuuksiensa olevan noin 30 prosentin luokkaa. Stubb kisaa kärkiehdokkuudesta saksalaisen Manfred Weberin kanssa. Kärkiehdokas on puolueen ehdokas EU-komission puheenjohtajaksi.

Stubb korostaa, että lopputulosta povatessa kannattaa olla realistinen.

– Tässä on kyse pienestä maasta tulevasta ehdokkaasta, joka käy kampanjaa suuren maan ehdokasta vastaan. Numerot ovat aina suuren maan ehdokkaan puolella, Stubb arvioi.

Helsingissä kampanjaansa esitellyt Stubb kertoo, että ennen kampanjan alkua hän oli arvioinut mahdollisuutensa olevan noin 20 prosenttia. Arvio on Stubbin mukaan kohonnut kampanjan käynnistymisen jälkeen, kun hän on tavannut ihmisiä ympäri Eurooppaa.

– Toisaalta tiedätte minut ja prosenttiluvut, että ei kannata välttämättä ottaa kirjaimellisesti, Stubb vitsaili.

Kampanjan osalta Stubb korostaa viimeisten päivien tärkeyttä. Hän ei kuitenkaan vielä halunnut avata, millaisia suunnitelmia hänellä on Helsingissä järjestettävän kongressin varalle.

EPP:n kärkiehdokas valitaan Helsingissä 8. marraskuuta. EPP:n kärkiehdokkaasta voi tulla EU-komission puheenjohtaja, jos keskustaoikeistolainen puolue voittaa ensi toukokuun europarlamenttivaalit.

Stubb luottaa suljettuun lippuäänestykseen

Weber on kerännyt Stubbia enemmän julkisia tuenilmauksia. Stubb muistuttaa, että tämän ohella on hyvä huomata, että varsinainen äänestys käydään suljettuna lippuäänestyksenä. Julkiset kannanotot eivät välttämättä realisoidu äänestyksessä.

– Jokainen EPP:läinen toimii itsenäisesti. Me uskomme yksilönvapauteen ja yksilön kykyyn miettiä omilla aivoillaan ja äänestää omalla sydämellään.

– Tiedän, että jokaisessa maassa on ihmisiä, jotka kannattavat ja tulevat äänestämään minua.

Stubbin tueksi on julkisesti ilmoittautunut Ruotsin maltillinen kokoomus.

Politico-lehti on kertonut, että Weberille ovat antaneet tukensa kaikki kahdeksan EPP:hen kuuluvaa valtionpäämiestä tai -naista. Lehden lähteiden mukaan tukensa Weberille ovat antaneet pääministerit Bulgariasta, Kroatiasta, Kyprokselta ja Irlannista kuten myös liittokansleri Itävallasta ja presidentti Romaniasta. Aiemmin tukensa on antanut Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Myös Unkarin pääministeri Viktor Orban ja hänen puolueensa tukevat maan uutistoimiston mukaan Weberiä.

https://www.politico.eu/article/manfred-weber-commission-president-support-epp-spitzenkandidat/

STT

Kuvat: