Stubb sai tukijoita EPP:n kärkiehdokaskisaan myös Norjasta ja Latviasta

Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkuutta tavoitteleva Alexander Stubb (kok.) on saanut tukea Ruotsin ja Viron lisäksi myös Norjasta ja Latviasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo on julkaissut Twitterissä Stubbin puheenjohtajuutta tukevan kirjoituksen, jonka allekirjoittajia ovat Orpon lisäksi Norjan pääministeri Erna Solberg konservatiivipuolueesta ja Arvils Aseradens latvialaisesta Vienotiba-puolueesta.

Lisäksi kirjoituksen ovat allekirjoitteet Ruotsin maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson ja virolaisen Isänmaa-puolueen Helir-Valdor Seeder. Ruotsin maltillinen kokoomus ja Viron Isänmaa-puolue ovat olleeet tukemassa Stubbin ehdokkuutta jo aiemmin.

Tukikirjeen mukaan myös EPP:n jäsenpuolueiden johtajat Tanskasta ja Liettuasta ovat Stubbin takana, vaikka he eivät ole allekirjoittajien joukossa.

https://twitter.com/PetteriOrpo

https://www.kokoomus.fi/our-choice-for-president-of-the-european-commission-is-alex-stubb/

STT