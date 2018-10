Subjektiivinen näkökulma

ANTERO LEPPÄNEN. Päivänpolitiikkaa seuraavat lienevät yhtä mieltä kolmesta asiasta: Sipilän hallituksen aikana työllisyysaste on noussut, talous kohentunut ja vastakkainasettelu pahentunut.

Eri mieltä kuitenkin ollaan siitä, kuinka paljon noissa ilmiössä on hallituksen ansiota tai syytä. Koska näkökulma ratkaisee, subjektiivisuus torppaa objektiivisuuden. Ääripäiden välin jää aivan minimaalinen tila.

Kokemukseni mukaan ongelman ratkeaminen häämöttää, kun päästään yksimielisyyteen siitä, mistä ollaan eri mieltä. Tällä hetkellä ollaan vielä pahassa juntturassa, mutta ratkaisua on lähdetty hakemaan kulissineuvotteluilla. Keskustelemalla siellä voidaankin onnistua paremmin kuin juoksuhaudoissa toisilleen huutelemalla.

Mikäli paikallisen sopimisen lisäämisestä olisi neuvoteltu perinteisesti, se olisi saatu pois päiväjärjestyksestä ajat sitten. Silloin mitään jupakkaa irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä ei olisi syntynytkään.

Vaikeuskerrointa ratkaisun löytämisessä on kasvattanut se, että pääministeri hyväksyi Suomen yrittäjien Mikael Pentikäisen käyttämän veto-oikeuden. Hän tyrmäsi muiden jo saavuttaman yksimielisyyden.

Suomen yrittäjille ei sopinut paikallisen sopimisen lisääminen siten, että työnantajan kanssa paikallisneuvottelut olisi käynyt luottamusmies. Tukea tavoitteelleen järjestö on saanut Juha Sipilältä ja Petteri Orpolta. Suomessa on kuitenkin neuvottelujärjestelmä, joka lähtee siitä, että työnantaja ja yksittäinen työntekijä eivät ole tasavertaisia neuvotteluosapuolia. Luottamusmies on työntekijälle kuin turvatyyny autoilijalle.

Mikael Pentikäinen on muuten sitä mieltä, että työntekijöiden tulisi lakkoilla vain työajan ulkopuolella. Hänen näkemyksensä mukaan uudelle työntekijälle asetettu neljästä kuuteen kuukauteen pidennetty koeaikakin on aivan liian lyhyt: lusmukin pystyy näyttelemään kunnon duunaria tuon ajan.

Pentikäisen näkökulmat eivät ole veret seisauttavia vaan kiehauttavia.

A-studiossa (17.10.) pääministeri Sipilä oli tekevinään Antti Rinteelle vakavasti otettavan tarjouksen. Hän ehdotti irtisanomissuojan heikennyksistä ja työtaisteluista luopumista sekä työaikalain joustojen laajentamista kättä päälle -hengessä. Malli oli suoraan Pentikäisen, Sipilän ja Orpon yhdessä rakentamasta kakkarasta. Rinne puolestaan ei ollut ehdotusta kuulevinaankaan.

Pääministeri Sipilä ei tehnyt mitään kummisetämäistä tarjousta vaan sellaisen, jonka hyväksymiseen SDP:n puheenjohtajalla ei ollut eikä ole mandaattia. Rinne on nyt oppositiojohtaja, mutta pääministeri ei ole ainoa, jolle Antti Rinne vieläkin on ay-jyrä niin hyvässä kuin pahassakin.

Irtisanomissuojan heikentäminen pienissä yrityksissä nousi korvaamaan epäonnistumista paikallisen sopimisen laajentamisessa. On vaikea ymmärtää, miten se voisi auttaa saamaan nykyistä parempia työntekijöitä. Hyvät varmaan hakeutuisivat suurempiin yrityksiin parempien työehtojen ja korkeampien palkkojen houkuttelemina.

Nousevatko tehokkuus ja työn tuottavuus, jos epävarmuus tulevaisuudesta leijuu pään yläpuolella kuin Damokleen miekka?

Kirjoittaja on salolainen entinen kunnallispoliitikko.