Suomen kielen asemaa uhkaa nopea heikkeneminen, varoittaa suomen kielen lautakunta

Suomen kielen asemaa yhteiskunnassa uhkaa nopea heikkeneminen, varoittaa suomen kielen lautakunta. Sen mukaan suomen sekä toisen kansalliskielen ruotsin käyttöala on kaventunut ja yleiskielen hallinta heikentynyt.

Lautakunta vaatiikin valtiolta kielipoliittista ohjelmaa, jossa otetaan kantaa kansalliskielten muuttuneeseen asemaan.

Lautakunnan mukaan suomen kieli ei ole uhanalainen, mutta sen asemaa uhkaa heikkeneminen.

– Tätä kuvastaa muun muassa se, että virkamiestasollakin kyseenalaistetaan äidinkielen ylioppilaskokeen välttämättömyys, samoin kuin se, ettei suomenkielisen asiakaspalvelun saaminen suomalaisissa yrityksissä ole enää lainkaan itsestään selvää, lautakunta kertoo tiedotteessa.

Sen mukaan kieliasiantuntijat ovat viime vuosikymmenet ajatelleet, että vieraat kielet eivät ole uhka suomen kielelle.

Tämä näkemys on kuitenkin nykyään lautakunnan mukaan muuttumassa.

– Suomen kielen käyttöalan yhä nopeampi kaventuminen uhkaa mitätöidä kahden vuosisadan mittaisen määrätietoisen työn, jolla on luotu suomen kielelle asema yhteiskunnan kaikilla aloilla käytettynä ja toimivana kielenä.

Lautakunnan mukaan lisääntyneeseen maahanmuuttoon tulisi reagoida tehokkaammalla kotouttamis- ja kielikoulutuksella. Nyt suomen ja ruotsin käyttö väistyy ennen kaikkea englannin tieltä työelämässä, lautakunta kertoo.

STT

