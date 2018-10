Tällä viikolla on hellitettävä kaasujalkaa – talvinopeudet tulevat voimaan

Maanteillä siirrytään talvinopeuksiin tällä viikolla. Liikenneviraston mukaan rajoitusmerkkien vaihtaminen aloitetaan torstaina, ja urakka saadaan valmiiksi viimeistään perjantaina.

Maanteillä nopeus lasketaan yleensä 80 kilometriin tunnissa, ja satasen rajoitus jää voimaan osalla vähäliikenteisistä teistä. Paikoin nopeusrajoitus putoaa 70 tai 60 kilometrin tuntivauhtiin tien huonon kunnon tai suuren liikennemäärän vuoksi.

Moottoriteillä rajoitus laskee sataan kilometriin tunnissa. Vaihtuvien rajoitusten osuuksilla alkaa siirtymäaika, jolloin 120 kilometrin tuntivauhtia saa edelleen ajaa valoisassa ja hyvässä kelissä.

Siirtymäaika piteni kuukaudella

Tämä vuosi on ensimmäinen, jona moottoriteiden vaihtuvat nopeusrajoitukset ovat käytössä marraskuun loppuun asti. Aiemmin vaihtuvia rajoituksia on käytetty vain lokakuun loppuun. Liikenneviraston liikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Österman kertoo STT:lle, että entistä pidempää siirtymäaikaa kokeillaan, koska viime vuosina vaihtuvan rajoituksen piiriin kuuluvat tiet eivät ole olleet marraskuussa vielä erityisen talvisia.

Vaihtuvia nopeusrajoituksia näkyy pääosin E18-moottoritiellä, johon kuuluvat esimerkiksi valtatiet 1 ja 7. Rajoituslukemaan vaikuttavat ajo-olosuhteet, eli esimerkiksi keli, tien ruuhkaisuus ja valaistus.

Syy talven ja pimeän ajan alempiin nopeusrajoituksiin on Liikenneturvan mukaan se, että pimeällä ja liukkaalla onnettomuusriski on moninkertainen verrattuna sulaan ja valoisaan keliin. Virasto arvioi, että talvirajoitukset säästävät joka vuosi kahdeksan ihmistä kuolemalta ja 36 ihmistä loukkaantumiselta.

Kesänopeuksiin kiihdytetään tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa.

STT

